الباقر: عائلة البنك تحرص على تنظيم زيارات دورية إلى المستشفى

قامت عائلة بنك الكويت الوطني بزيارة خاصة إلى مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال في منطقة الصباح الطبية لمشاركة الأطفال فرحة عيد الفطر المبارك وتقديم الهدايا وقضاء بعض الأوقات الطيبة معهم.

وقال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر: إن عائلة البنك تحرص على مشاركة الأطفال الفرح في مختلف المناسبات لاسيما في المناسبات الاجتماعية مثل عيد الفطر.



كما تلتزم عائلة البنك الوطني بتنظيم نشاطات وزيارات دورية الى مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال ولقاء الأطفال وذلك في إطار اهتمام البنك في النشاطات الاجتماعية والإنسانية، وتعبيرا عن روح المشاركة والتواصل مع كافة شرائح المجتمع.

وأضاف الباقر أن بنك الكويت الوطني يحرص دوما على تنظيم نشاطات للأطفال في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي باعتباره احد اهم وأبرز مبادراته الاجتماعية في المجال الصحي والتي أسسها في العام 2000.



وقد اتخذ البنك الوطني خطوة مهمة على صعيد تحويل المستشفى الى أحد أفضل المراكز الإقليمية في المنطقة المتخصصة في علاج الأطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية وذلك في إطار مشروع توسعة المستشفى وإنشاء وحدة زراعة الخلايا الجذعية والتي تم افتتاحها رسميا مؤخرا.

هذا، واستمتع الأطفال بهذه الزيارة وسط أجواء تفاعلية وودية وجرى توزيع الهدايا والألعاب.



كما عبر الأطفال في المستشفى عن سعادتهم البالغة وفرحتهم بالنشاطات التي يحرص الوطني على إعدادها لهم على الدوام.