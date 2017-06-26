الفندق حقق الريادة بفضل خدماته الراقية والمتكاملة

أكثر من خمسين عاما من النجاح والتميز كأول فندق من فئة الخمس نجوم في الكويت والمنطقة، وأول فندق لماريوت العالمية في أفريقيا والشرق الأوسط، والثاني الذي حمل علامة شيراتون إلى خارج الولايات المتحدة الأميركية منذ تأسيسه في شهر يونيو 1966 ليكمل عامه الـ 51 وليكون اليوم معلما يفخر به رواده.

منذ انطلاقته وعلى مدار أكثر من خمسة عقود، حقق شيراتون الكويت الريادة بفضل خدماته الراقية والمتكاملة في مجال الصناعة الفندقية، واحترامه لتقاليد الكويت وأهلها وتراثها، فحمل في جعبته سجلا حافلا من الإنجازات وموقع متميز من النجاحات، ما جعله الخيار الأول والأمثل لإقامة قادة من مختلف دول العالم والوفود الرسمية والشركات، واستضاف كبرى المؤتمرات المحلية والدولية، وهذا ما يجعله المكان الأمثل لإقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية ولعقد القمم العربية والإقليمية التي تستضيفها الدولة.

يجسد فندق شيراتون الكويت تجربة فريدة وعلامة فارقة كصرح شامخ إلى جانب فندق فوربوينتس شيراتون، ما جعل منه أكبر مجمع فندقي في الكويت يحتضن أكثر من 700 غرفة وجناح فاخر، ويستضيف ملايين الضيوف على مر السنين الذين يزورون الكويت ومنهم من عايش مراحل تطور الفندق والتوسع الذي أضاف الكثير إلى خدماته الراقية ومنهم من يتطلع إلى شراكة متجددة.

وبهذه المناسبة، عبر مدير عام فندق شيراتون الكويت فهد أبو شعر عن مدى فخره بالمسيرة الحافلة بالنجاح والتميز، وأكد أن العزيمة تزداد لتحقيق المزيد من النجاحات من خلال الخطط المرسومة لمستقبل الفندق.



وتقدم بالشكر من كل من منح ثقته بالخدمات المقدمة ولا سيما الشركات والمؤسسات الحكومية وكل القطاعات التي تعمل جنبا إلى جنب مع فندق شيراتون لرفع اسم الكويت عاليا، كما شكر الإدارة التنفيذية والموظفين الذين يقومون بالجهد الكبير والعمل الدؤوب لإبقاء شعلة الريادة مضيئة.