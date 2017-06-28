تفخر روائع جنيڤ للساعات والمجوهرات بتقديم كل ما هو مناسب وفريد من نوعه من تصاميم CHARLES JOURDAN

طرحت شركة روائع جنيڤ للساعات بالسوق الخليجي الكويتي ماركة جديدة تلبي جميع الأذواق وشتى الأعمار وتسدل الستار عن تبنيها علامة تجارية رائدة في عالم الصناعات الفاخرة CHARLES JOURDAN حصريا ولأول مرة في الكويت، تقدم لكم أرقى تشكيلة من الساعات التي تعكس مفهوم الروح الشغوفة بالأناقة والقوة والجمال في آن واحد، مزيج مبدع بتصميم وهندسة استثنائية وبراعة لا مثيل لها.

تفخر روائع جنيڤ للساعات والمجوهرات بتقديم كل ما هو مناسب وفريد من نوعه من تصاميم الماركة العالمية CHARLES JOURDAN والتي حصريا لدى أفرع روائع جنيڤ والتي تخطو نحو أسلوب خاص منفرد لترسم مفهوما أكثر أناقة وروعة في عالم الموضة والأزياء.



CHARLES JOURDAN مزيج من رقة التفاصيل والتصاميم في صناعتها حيث تتألق في سماء الصناعة الباريسية المعروفة منذ القدم بأنها لا يشوبها شائبة ولا من دقة الصنع ولا من التجدد المستمر في موديلاتها المستوحاة من نمط الحياة المرفهة والمرحة بالإضافة إلى ألوانها المشرقة والمطعمة بالحجارة التي جعلت منها لوحة فنية تتميز برقي التصاميم الباريسية لتزين معصمك وهي صنعت خصوصا للنساء اللواتي يطلبن شيئا جديدا ومبتكرا يضيف إلى حياتهن لمسة سحرية من الأناقة والشياكة العصرية والفخامة والتي تم إبداعها من قبل المصممين العالميين اتقنوا في صناعتها لتكتمل اطلالتك ولتكوني مميزة ومتألقة دائما مع تصاميمها الملهمة والتي تجمع بين لوني الفضي والذهبي لترضي جميع الأذواق ولتناسب اطلالتك في المناسبات السعيدة والرسمية.



روائع جنيڤ تحرص دائما على ان يكون لدينا أحدث وأرقى الإبداعات المتنوعة من المجموعة المختارة بدقة ماهرة من الساعات. إن ساعات CHARLES JOURDAN تخلق نظرة أكثر جمالا في عالم الموضة والأزياء. فهدفنا الوحيد هو تقديم لك، سيدتي الأنيقة، كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الموضة والمجوهرات والساعات الباريسية الفاخرة. لتكوني دائما مع روائع جنيڤ متألقة ومحط أنظار الجميع من حيث اهتمامك وحرصك بأحدث خطوط الموضة.



من خلال ارتدائك ساعة CHARLES JOURDAN كوني على يقين وثقة تامة بأنك ترتدين قطعة من التميز والرقي والفخامة في الصنع والشكل الخارجي اللافت للأنظار. الجدير بالذكر ان ساعات CHARLES JOURDAN مرصعة بالألماس وأنقى أنواع الألماس ومتوافرة بأسعار تنافسية لا مثيل لها وفي متناول جميع النساء والرجال مع هذه المجموعة من الساعات التي تأسر قلوب من يشاهدها من النساء والرجال ولا ننسى الرجل بالتصميم المرموق بالساعات التي تحمل نقش دوامة مثيرة متألقة بالأحجار البراقة الكريمة.



إن CHARLES JOURDAN ساعات نسائية للواتي يطلبن شيئا جديدا يضفي على حياتهن ويضيف إليها مقدمة في الأناقة.



عن تاريخ CHARLES JOURDAN



ولد المصمم الفرنسي العالمي CHARLES JOURDAN عام 1883 ووافته المنية 1976/2/12 وكان معروفا بأنه أفضل صانع للأحذية والذي ابدأ بصناعتها عام 1919.



الجدير بالذكر أن سمعته وصلت لأعظمها في السنوات التي تلت وفاته بعد تولي أبنائه قيادة العلامة التجارية الشهيرة CHARLES JOURDAN.



وكان التركيز في الصناعة على استخدام أفضل المواد المبتكرة. بعد الحرب العالمية الأولى افتتح JOURDAN متجرا للأحذية بفرنسا وكان موقع المتجر في قلب المنطقة لصناعة الأحذية بفرنسا واهتم بالتركيز على الأحذية النسائية وأصبح هذا شغله الشاغل في مهنته وبعد سنتين من شركة الأحذية الخاصة به تم نقلها إلى مصنع Boulevard Voltaire عام 1921وتم توظيف أكثر من 30 شخصا من الجنسية الرومانية.



وفي الثلاثينيات كان JOURDAN يعد أول صانع للأحذية النسائية وتم نشر الإعلانات في المجلات الراقية للأزياء العالمية وهذا الذي ساعده لكسب الشهرة كبيت ازياء عالمي شهير.



وفي عام 1947 التحق أولاده الثلاثة رينيه وشالز ورولاند بالشركة وفي عام 1950 تم توسعة الماركة التجارية JOURDAN في صناعة تصاميمه للأحذية في المملكة المتحدة.



JOURDAN وأولاده افتتحوا أول بوتيك له في باريس عام 1957 وعلى الرغم من أن مقر الشركة الرئيسي كان في رومانيا وقد تم منح رخصة لتصميم وصناعة الأحذية تحت مظلة ماركة CHRISITAN DIOR في عام 1959 وفي أعوام عديدة أخرى تم خلق تصاميم تحت تسمية الماركة العالمية PIERRE CARDIN.



وللتعرف على المزيد من التشكيلات الجديدة والمميزة من الماركة العالمية CHARLES JOURDAN قم بزيارة احد متاجر روائع جنيڤ للساعات للتعرف عن قرب على أحدث التشكيلات وأروعها على الإطلاق. التشكيلة الجديدة متوافرة بالغراند أڤنيو 22215812 ومجمع البحر سنتر 22215809.