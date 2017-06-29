اختتم البنك التجاري برنامجه الرمضاني الاجتماعي الذي أطلقه مع بداية شهر رمضان الكريم والذي يهدف إلى إبراز روح التكافل والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، حيث شمل العديد من النشاطات والمبادرات الخيرية والاجتماعية طوال شهر رمضان المبارك.



وفي هذا السياق، قالت مساعد مدير عام- إدارة الإعلان والعلاقات العامة- أماني الورع إن البنك التجاري يواصل القيام بمسؤوليته الاجتماعية ورسالته الهادفة إلى خدمة المجتمع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى النجاح اللافت الذي حققته حملة «سحوركم علينا» التي خصصت لتوزيع وجبات السحور على عمال التنظيف والبناء المتواجدين في مواقع عملهم، وذلك بمشاركة موظفي العلاقات العامة وعدد من الموظفين المتطوعين بتوزيع الوجبات على العمال.



وأوضحت أماني الورع أن أنشطة البنك التجاري خلال شهر رمضان تضمنت باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الخيرية والإنسانية، حيث قامت إدارة البنك خلال شهر رمضان بإطلاق حملة «ساهم بمصحف ينير حياة كفيف» بالتعاون مع جمعية المكفوفين الكويتية من أجل المساهمة في طباعة مصاحف بطريقة «برايل» للمكفوفين من خلال استقطاع مبلغ من كل عملية سحب آلي تتم عبر أجهزة السحب الآلي الخاصة بالبنك، بالإضافة إلى زيارة المرضى نزلاء مستشفى مبارك الكبير لتهنئتهم بالشهر الفضيل.



وفي سياق التعاون بين البنك ومحافظات الكويت، قام البنك برعاية حفل القرقيعان الذي نظمته محافظة الفروانية وذلك للمشاركة في توزيع القرقيعان على نزلاء مركز فرح التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين. وفي السياق ذاته، قام البنك برعاية حفل القرقيعان الذي نظمته محافظة مبارك الكبير.



وكالعادة في شهر رمضان الكريم، قام البنك بتوفير علب القرقيعان لمرضى مستشفى الأمراض السارية ومركز الكويت للصحة النفسية، كما قام موظفو العلاقات العامة بالبنك بتوزيع القرقيعان على أطفال مستشفى الأميري بهدف إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم ورسم البسمة على وجهوهم بهذه المناسبة السعيدة. وفي سياق آخر، قام البنك بتوزيع «هدية رمضان» على مرتادي المساجد خلال العشرة الأواخر من شهر رمضان، وقد تم اختتام البرنامج الرمضاني مع حلول عيد الفطر السعيد بتوزيع كسوة العيد على عمال النظافة والبناء في إطار حملة «هون عليهم» الذي أطلقها البنك لعامها السادس على التوالي، كما شارك الأطفال نزلاء المستشفيات فرحة العيد.



واختتمت الورع حديثها مبينة أن البنك التجاري يواصل مبادراته الإنسانية ودعمه لبرامج الرعاية الاجتماعية، وذلك انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه مختلف أفراد المجتمع.