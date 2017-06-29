تطرح شركة روائع جنيف للساعات أحدث تشكيلاتها من ساعات وإكسسوارات نسائية للماركة العاـلمية الفرنسية GUY LAROCHE وذلــــــــــك لتحتفل معكـــم بعيد الفطر المبارك مــــع أفـــخم وأجمل التشكيلات الـــحديثة من ساعـــات GUY LAROCHE لتناسب جميع الأذواق والأعمار، وكما عودتنا شركة روائع جنيف للساعات بطرحها كل ما هو جديد وفخم ومميز في عالم الساعات والاكسسوارات فإنها تطرح دائما ماركات عالمية ومشهورة والتي لديها تاريخ عريق في صناعة الساعات، والجــــدير بالذكر ان ساعات GUY LAROCHE متوافرة بجميع أفرع روائع جنيف للساعات.

ماركة GUY LAROCHE

تفخر ساعات GUY LAROCHE بأن تكون الراعي لأحدث طلة بالعيد لتميزك وتجعلك أنيقة مع ارتدائك من ساعات واكسسوارات GUY LAROCHE، التي تعتبر محل اهتمام كل سيدة تبحث عن الاناقة التفرد وايضا كل المهتمين بالأناقة والموضة في العالم.

ولقد حازت GUY LAROCHE إعجاب الكثيرين مما جعلهم يحرصون على اقتنائها وارتدائها في مختلف المناسبات السعيدة والرسمية ايضا.

وتعتبر ماركة GUY LAROCHE من أروع واجمل الماركات التي تم طرحها من قبل شركة روائع جنيف للساعات وتتميز هذه الساعة بأسعارها التي تناسب الجميع وصناعتها وجودتها التي تحكي عن نفسها فهي في قمة الأناقة بالرغم من بساطة تصميمها. وهي لكل شخصية غامضة وبسيطة في آن واحد.

ساعات GUY LAROCHE تتألق بتصاميم حصرية مبهرة

ترتقي GUY LAROCHE بالتصميم المميز الانسيابي لمجموعة ساعاتها الجديدة المطروحة بأفرعنا إلى آفاق جديدة، حيث تضيف إلى تصميم تألق مبهر ومميز فهذه التصاميم الجديدة الآسرة المرصعة بالأحجار الكريمة تتوافر بقياسين وبإطلالات مختلفة لتمنحك حرية الاختيار.

تواصل مجموعة ساعات GUY LAROCHE تطورها بأسلوب فاخر وراق لتقدم مزيجا أكثر تألقا وحصرية يجمع بين الذوق الفرنسي الرفيع ودقة العالية عالم صناعة الساعات الفرنسية.

فهي متوافرة بجميع موديلاتها من ساعات وإكسسوارات نسائيـــة والســـاعات النســـائية، حيث الساعات الفخمة والاكسسوارات النسائية.

إن عالم GUY LAROCHE هو مختبر للأفكار الجديدة المبتكرة التي دوما ما تلهم وتحوذ دهشة المتحمسين والمولعين بالموضة. ومع هذه المجموعة الجديدة من ماركة GUY LAROCHE تصبح من العناصر المميزة والأساسية لتختصر مفهوم الاناقة والتفرد حيث إنها تنتصر على الوقت في مجموعة من الألوان الرائعة ومجموعات التصميم الهائلة.

وعندما ترتدي ساعة من GUY LAROCHE فإنك تشارك في التمتع بأروع إبداعات الموضة التي تمتزج بكل لحظة من لحظات الرومانسية.

الجدير بالذكر ان متاجر روائع جنيف الآن لديها تشكيلة ساعات تليق بك سيدتي لتظهري بأجمل حلي، تزهو هذه المجموعة من الساعات على الفخامة والرقي والجودة العالية، بأشكال مختلفة وألوان مميزة جذابة زورونا بسلسلة متاجر روائع جنيف للساعات لتكتشفي سحرا لا حدود له. فنحن نؤكد أننا دائما نسعى للأفضل ونحاول دائما أن نقدم خدماتنا بالطريقة الأكثر مثالية لما هو ممكن من أجل تحقيق النجاح المستمر لتزهو شركة روائع جنيف للساعات في عالم الموضة والأناقة.