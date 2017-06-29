كرّم بيت التمويل الكويتي (بيتك) أئمة وقراء مسجد الدولة الكبير في لفتة كريمة وإشادة بجهودهم خلال الشهر الفضيل وجريا على عادته السنوية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار برنامج «بيتك» الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير 3» الحافل بالأنشطة والفعاليات التطوعية والإنسانية التي عكست التزام البنك بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز روح العمل التطوعي والحرص على مشاركة أبناء المجتمع في المناسبات الدينية والوطنية وكل الظروف التي تحتاج إلى تعاون وتكاتف.

وقام «بيتك»، ممثلا بالمدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة، يوسف عبدالله الرويح، بتقديم هدية تذكارية لائمة وقراء قراء المسجد، مؤكدا حرص «بيتك» على تقدير الجهود المبذولة على كل الأصعدة، ومثمنا في السياق ذاته الدور الكبير الذي يقومون به في إمامة المصلين، ولاسيما في العشر الأواخر من رمضان التي تشهد صلاة القيام فضلا عن صلاة التراويح.

وتوجه الرويح بالشكر والتقدير لإدارة المسجد والهيئات والجهات المعنية والمسؤولة والقائمين على التنظيم على ما يقومون به من توجيهات ودعم لخدمة المصلين وتوفير الخدمات لراحتهم.

من جانبهم، أشاد أئمة المسجد بدعم «بيتك» المستمر والدائم لإدارة المساجد، مثمنين التعاون البناء بين الطرفين، ومنوهين بأن لـ«بيتك» سجلا حافلا في العمل التطوعي والخيري وتقدير الجهود.