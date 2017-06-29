أعلن فندق سفير وريزيدنس الكويت - الفنطاس عن استمرار برنامجه التدريبي السنوي للشباب الكويتيين الواعدين، وذلك بالتعاون مع «لوياك».

هذا، وقد انضم المتدربون للفترة الثانية هذه السنة إلى أسرة الفندق ابتداءً من 28 مايو ولغاية 22 يونيو 2017.

وقد رحبت إدارة الفندق بالمتدربين وقدمت لهم شرحاً مفصلاً عن برنامج التدريب وأهدافه وكذلك الأنشطة التي تم تنظيمها لهم من حيث تعريفهم بطبيعة عمل الفندق.

وقد قالت مساعد مديرة إدارة المــوارد البشرية شيرين معــوض «إن استمرارية المشــاركة ببرنامج لوياك يوفر دوماً الفرصة للشباب الكويتي الموهوب ويمدهم بالخــــبرات العملية والواقعية خــــلال فترة دراستهم الأكاديميـــة. ومن شأن هذه الفرصة أن تزودهم بالقدرات اللازمة لتعزيز فرص نجاحهم مع بداية حياتهم المهنية».

وفي السياق ذاته، أكد مدير عام الفندق السيد سيف الدين محمد أهمية استمرار الشراكة بين الفندق وبرنامج لوياك التدريبي، وهو الأمر الذي يساهم دوماً في مساعدة الشباب الكويتي على بناء مستقبل وظيفي طويل وخلق فرص داعمة لهم. وقد تمنى للجميع النجاح والتوفيق فيما يتعلق بدراستهم وخططهم المستقبلية وعبر عن ترحيبه الدائم بجميع المتدربين على اختلاف تخصصاتهم.