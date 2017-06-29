أصناف شهية بأسعار ابتداءً من950 فلس

فاميلي ميل 12 قطعة.. قطع فرايد شهية تجمع العائلة على مائدة واحدة عادت «بنت الديك» الشهية بقوة تحت عنوان «بنت الديك.. تناديك» بأقوى العروض التي تقدمها مطاعم دجاج نايف احتفالا بعيد الفطر السعيد وتستمر حتى 23/7/2017.

يضم العرض تشكيلة متنوعة من الأصناف المميزة بأسعار استثنائية تبدأ من 0.950 فلس لماعون بنت الديك المشوية بالتتبيلة المميزة التي اعتدنا على مذاقها الشهي منذ نعومة أظفارنا، فلا يوجد بيت كويتي الا وقد تناول أفراده بنت الديك. وقد قدمت أيضا وجبة بنت الديك العائلية التي تضم 4 بنت الديك وطبقا من الحمص والبطاط العائلية المقرمشة والبيبسي المنعش 1.250 ليتر والثوم والكاتشب تجمع أفراد العائلة على مائدة واحدة.

ويقدم لعشاق الدجاج الفرايد الذهبي المقرمش «فاميلي 12 قطعة» المكون من 12 قطعة دجاج بالاضافة الى البطاطس العائلية والكولوسلو والبيبسي المنعش والخبز بسعر مميز جدا.

كما يقدم أرز ملتي تيست الطبق المفضل للجميع الذي يجمع مذاق الدجاج الصافي مع مذاق الخضار الطازج والأرز والصلصة الرائعة لتجربة غنية بالمذاق مع كل لقمة، محضرة من قطع من الدجاج الصافي مشوية مع قطع الفلفل الأخضر والجزر وشرائح البصل والفطر تعلو طبق أرز البسمتي المحضر مع الزعفران والتوابل الخاصة يقدم مع الصلصة الرائعة والبيبسي المنعش، بالاضافة الى كباب الدجاج الشهي مع البطاطس المقرمشة والبيبسي والثوم الشهي لوجبة متكاملة ومشبعة.

جدير بالذكر أن ما يميز قائمة طعام دجاج نايف بالمقام الأول هو استخدام الدجاج الكويتي الطازج من مزارع نايف الكويتية لذا كان شعار «دجاجنا من مزارعنا» شعار تفتخر به، بالاضافة الى المذاق الأصلي والتتبيلة الخاصة بمطاعم دجاج نايف.

يذكر أنه يمكن الطلب من خلال الفروع المنتشرة في جميع محافظات الكويت أو من خلال مركز الاتصال 1808777 لخدمة التوصيل.