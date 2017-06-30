الباقر: الرحلة توفر قيمة مضافة حقيقية للشباب المشاركين وتمنحهم تجربة غير مسبوقة لاكتساب الخبرات

يرعى بنك الكويت الوطني رحلة مؤسسة لوياك التطوعية إلى المغرب، وذلك ضمن البرنامج الشبابي للمؤسسة، حيث تهدف الرحلة إلى تطوير مهارات الطلبة والطالبات المشاركين من خلال تعزيز علاقاتهم مع شباب مركز ثقافات المغربي.

وتأتي مبادرة بنك الكويت الوطني في إطار رعايته المستمرة لفعاليات وأنشطة مؤسسة لوياك الهادفة إلى تشجيع الطلبة، والتزاما منه بمسؤوليته الاجتماعية تجاه فئة الشباب.

وستستمر الرحلة التي حملت شعار «أتاي» لمدة عشرة أيام من تاريخ (30 يونيو الى 10 يوليو)، تتخللها مجموعة من الفعاليات والأنشطة، تأتي من ضمنها زيارة الأماكن التاريخية في المغرب كمدينة شفشاون التي تجمع ما بين الثقافة الغربية والطابع الأندلسي، بالإضافة إلى حضور جلسات حوارية مع شباب مركز الثقافات المغربي حول دور الرجل والمرأة في المجتمع، التكامل الشبابي في الحياة الاجتماعية، تطور المجتمع المدني والمجال التطوعي في المغرب.

من جانبه، قال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر: «إن البنك يعتز بشراكته ودعمه لمؤسسة لوياك، تلك المؤسسة العريقة التي تسعى إلى تطوير الشباب والارتقاء بهم من خلال مواكبة احتياجاتهم ومتطلباتهم، حيث يحرص «الوطني» باستمرار على دعم ورعاية أنشطة المؤسسة التي تطور خبرات الشباب وتكسبهم ثقافات جديدة».

وأضاف أن هذه الرحلة توفر قيمة مضافة حقيقية للشباب المشاركين وتمنحهم تجربة غير مسبوقة لاكتساب خبرات عملية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم عبر خوض تجارب مختلفة ومتنوعة لأول مرة، موضحا أن إقامة الطلاب المشاركين ستكون بضيافة أسر مغربية الكائنة في مدينة الرباط، وهو ما سيعزز معرفتهم بالثقافة المغربية.

وأشار إلى أن الرحلة ستتضمن زيارات للمنظمات المدنية والدوائر الحكومية في المغرب للتعرف على الحياة السياسية هناك، كما سيتعرف المشاركون خلال الرحلة على أشهر الأكلات التراثية المغربية من خلال تقديم دروس متخصصة في الطبخ.

وأوضح الباقر أنه في إطار العمل التطوعي لمؤسسة لوياك سيتعاون المشاركون في الرحلة مع شباب مركز ثقافات المغربي في ترميم وتجديد بعض المدارس هناك، وذلك تفعيلا للدور الاجتماعي للمؤسسة تجاه إحدى الدول العربية الشقيقة.

ويواصل بنك الكويت الوطني مبادراته لدعم الشباب في إطار التزامه بالمسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال استمراره في أداء رسالته الهادفة إلى دعم المؤسسات التي تعنى بالشباب وتواكب احتياجاتهم ومتطلباتهم لمستقبل أفضل، وهو ما يعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك في هذا المجال منذ عقود طويلة.

وتهدف مؤسسة لوياك التطوعية إلى دعم الشباب من خلال توفير الفرص التدريبية لتمكينهم وإشراكهم في البرامج التنموية، وتستهدف الشباب من الفئة العمرية بين 16 و23 عاما من خلال تقديم البرامج والمشاريع التعليمية والتدريبيــة والــتطوعية المخصصة لهم.