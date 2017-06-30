قام البنك التجاري بتقديم مساهمة مالية لدعم الأنشطة الاجتماعية والفعاليات الخيرية والإنسانية والثقافية والتعليمية والرياضية التي تقوم برعايتها جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية والتي ينتفع بها المواطنون القاطنون في منطقة صباح السالم.

وفي هذا السياق، أكد البنك التجاري الكويتي أن مساهمته لدعم مؤسسات المجتمع المدني، ومنها الجمعيات التعاونية بمحافظات الكويت المختلفة، إنما تأتي انطلاقا من مسؤوليته المجتمعية كمؤسسة مالية تهدف إلى ترسيخ دعائم العمل الاجتماعي التطوعي القائم على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأفراد المجتمع كافة، وكذلك لمؤسسته المدنية القائمة على خدمة المجتمع بهدف تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتوطيد أواصر التعاون بين البنك والجهات والمؤسسات القائمة على خدمة المجتمع وأفراده.

وقد قامت المديرة الإقليمية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بدور بوخمسين، بتقديم شيك المساهمة إلى المدير المالي بجمعية ضاحية صباح السالم التعاونية عصام رجب السحراوي الذي عبر عن شكره وامتنانه لمبادرة البنك التجاري الكويتي، مشيدا بالدور الفعال الذي يقوم به البنك في دعم مختلف الأنشطة الاجتماعية.