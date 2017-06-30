احتفل البنك الأهلي الكويتي بعيد الفطر السعيد مع الأطفال المرضى في مستشفى الأميري، وذلك بهدف مشاركتهم فرحة العيد أثناء فترة علاجهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من الأنشطة الأخرى التي تبناها البنك خلال شهر رمضان المبارك.

وقد تطوع فريق من البنك الأهلي وقام بزيارة المستشفى لتوزيع الهدايا على الأطفال في الأجنحة المخصصة لهم داخل المستشفى، والتواصل معهم في أجواء سادتها البهجة والسرور.

ويسعى البنك الأهلي الكويتي إلى مواصلة دوره لدعم الأنشطة التي تعود بالنفع على المجتمع ككل ومشاركة أهل الكويت بمختلف أطيافهم فرحة الأعياد.