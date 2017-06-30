لاقى برنامج رمضان التوعوي الذي أطلقه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالتزامن مع بداية الشهر الفضيل على قنوات التواصل الاجتماعي اقبالا كبيرا وتفاعلا مميزا من المتابعين والجمهور، حيث تضمن سلسلة من الفيديوهات التي تحمل رسائل توعوية ونصائح دينية ومسائل متعلقة بشهر رمضان المبارك وأحكام وفضائل الصيام من تقديم د.سيد محمد السيد عبدالرزاق الطبطبائي، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في «بيتك».

واشتمل البرنامج على سلسلة من مقاطع الفيديو المصورة التي تم نشرها طيلة الشهر الفضيل بهدف تحقيق اعلى نسبة من الاستفادة، ضمن جهود خدمة المجتمع وطرح المبادرات التطوعية التي تزيد من وعي الفرد في عدة مجالات بما يثري البيئة المجتمعية ويجسد معاني العطاء ويعزز اواصر الصلة بين البنك والمجتمع الذي يعمل فيه.

ويقدم الطبطبائي برامج دينية وتوعوية للموظفين والجمهور طيلة ايام السنة وبكل المناسبات، فضلا عن اجتهاده في البذل والعطاء لخدمة الصيرفة الاسلامية والتأكيد على الالتزام التام بتطبيق احكام الشريعة بكل المعاملات المصرفية بما يضمن نجاحا اكبر وازدهارا لصناعة التمويل الاسلامي.

وتؤكد هذه المبادرة حرص «بيتك» الدائم على الالتزام بتحقيق المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في المناسبات المختلفة الدينية والاجتماعية، والقيام بدروه في مساندة وتوفير كل ألوان الرعاية والاهتمام لكل الشرائح في المجتمع، بما يعزز من ريادة البنك ويرسخ مكانته المرموقة.

وقد اطلق هذا البرنامج ضمن اطار برنامج رمضان الحافل بالأنشطة والمساهمات التوعوية والتطوعية والاجتماعية المتعددة، في تأكيد على حرص «بيتك» على الالتزام برسالته الاجتماعية وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، بما يدعم جميع مبادرات العمل التطوعي والإنساني.