لميس بلال

أقامت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وشركة «ويلا» الرائدة في تزويد منتجات العناية بالجمال والشعر حول العالم، غبقة رمضانية أطلقت خلالها مجموعة العناية بالشعر الجديدة «آي مي» «EIMI»، وذلك في فندق الجميرا - قاعة المسيلة 1.

شهدت الغبقة حضورا مميزا من خبراء شعر محترفين من «ويلا»، بالإضافة إلى أصحاب صالونات الشعر في الكويت وعشاق الجمال والتألق، فضلا عن حضور مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبرزهم أيقونة الجمال والتألق عهود العنزي. وقد تخلل الغبقة عرض حي لآخر التسريحات وصيحات الموضة لصيف 2017، وقدم خبراء الشعر أحدث الاتجاهات والألوان والمعلومات المتعلقة بالشعر. وبالإضافة إلى ذلك تم إطلاق مجموعة العناية بالشعر والتصفيف المميزة الجديدة «آي مي» «EIMI» من «ويلا» والتي تتميز بالتقنية الحديثة والفريدة في عالم تصفيف الشعر.

حظي الحضور في هذه الغبقة الرمضانية بفرصة التعرف على منتجات «ويلا» القديم منها والجديد وما سيتم طرحة مستقبلا، فضلا عن استمتاعهم بالمرور الحي للعارضات لتسليط الضوء على التسريحات والألوان التي تم عملها على المـــسرح.

ومن الفعاليات التي كانت على هامش الغبقة الرمضانية أيضا ورشة عمل تدريبية تعليمية حية من مصففي الشعر.

تتميز مجموعة «آي مي» EIMI الجديدة من «ويلا» بأنها عنوان لاتجاهات الموضة الحديثة التي ترضي الفتيات وترضي طموحاتهن في تحقيق ذاتهن والتفرد بمظهر عصري يواكب الاتجاهات الحديثة العالمية. وبالإضافة إلى المجموعة الجديدة من منتجات آي مي «EIMI»، توجد تشكيلة متكاملة من منتجات «ويلا» في هذه المجموعة لتكون الاختيار الأمثل للباحثات عن الجمال والتألق.

وتم الإعلان خلال الحفل عن أن العائد من بيع منتجات المجموعة الجديدة من «ويلا» لأصحاب الصالونات سيعود لصالح مركز الكويت لمكافحة السرطان.