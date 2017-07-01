ناجيا: العطاء هو رسالة الدولي السامية وسمته الفارقة

تنظيم ندوات دينية للموظفين وتوزيع قسائم شرائية لكسوة العيد على الأسر المتعففة

مع انتهاء الشهر الفضيل، اختتم بنك الكويت الدولي حملته الرمضانية لهذا العام والذي كان قد اطلقها مطلع شهر رمضان المبارك تحت شعار «قصتنا_أنتم_أبطالها».



هذا، وتضمنت الحملة برنامجا متنوعا ومتكاملا من الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والرياضية استمرت طيلة شهر رمضان، وذلك تجسيدا لدور الدولي كمؤسسة اقتصادية وطنية وإسلامية ملتزمة بواجبها الاجتماعي والإنساني تجاه المجتمع.



وبدوره، أشاد مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا، بالمبادرات المتنوعة التي تضمنها برنامج الدولي خلال شهر رمضان المبارك، مما عكس ما يتمتع به من حس العطاء ودوره الفعال الذي لا يقتصر على مهامه المصرفية فحسب، بل يصل إلى رغبته الصادقة بخدمة كل شرائح المجتمع.



مشددا على أن العطاء يبقى هو رسالة الدولي السامية، علما بأن الحملة الرمضانية هذا العام جاءت تزامنا مع احتفالات البنك بمناسبة مرور عشر سنوات على تحوله إلى مصرف إسلامي شامل يسعى لترسيخ التجربة المصرفية الإسلامية في البلاد ويحرص على لعب دور معطاء وفعال في مجتمعه المحلي.



جدول متنوع



وكما جرت العادة، حرص الدولي هذا العام على تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات خلال الشهر الفضيل وفق جدول متنوع موجه إلى عملائه وموظفيه وكل شرائح المجتمع، وقد شهدت حملة الدولي الرمضانية تكثيف البنك للأنشطة المجتمعية التقليدية والمبادرات الإنسانية، التي تعكس تمسكه بإرث البلاد وموروثها الشعبي، كتوزيع «القرقيعان» وتنظيم الغبقة الرمضانية السنوية لموظفيه، بالإضافة إلى تنظيم زيارات إلى دار رعاية المسنين ودار رعاية الأيتام التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمشاركة المسنين والأطفال فرحة الشهر الفضيل وإضفاء البهجة والسرور إلى قلوبهم.



وفي مطلع الشهر الفضيل، قام الدولي بإطلاق مبادرة «الماچلة» الرمضانية، والتي تضمنت تحضير صناديق المؤونة الغذائية لمساعدة الأسر المتعففة ومن ثم توزيعها خلال شهر رمضان، علما أن مجموعة من المتطوعين من موظفي البنك ساهموا في دعم هذه المبادرة الإنسانية من خلال المساعدة في تعبئة وتوزيع صناديق المؤونة، وجريا على عادته من كل عام خلال أيام الشهر الفضيل، قام «الدولي» بتقديم وجبات إفطار الصائم طيلة شهر رمضان الفضيل.



أنشطة شبابية ورياضية



كما واصل البنك دعمه للأنشطة الشبابية والرياضية الرمضانية، حيث قام بالمشاركة بالعديد من البرامج والأنشطة الرياضية السنوية، مثل دعم ورعاية دورة المرحوم جاسم الشرهان ودورة القطان، والمشاركة في دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة قدم الصالات المغلقة، مع وصول فريقه إلى الدور النصف نهائي. كما أقام الدولي فعاليات دورته الرمضانية لكرة القدم الداخلية للموظفين.



وضمن إطار استمرار التزامه نحو تعزيز القيم الإسلامية بين جميع شرائح المجتمع، أقام الدولي مسابقته القرآنية الرمضانية السنوية، التي نظمها لموظفيه وأبنائهم وأبناء عملائه، وقد تم تقسيم المسابقة إلى 5 شرائح بحسب الفئة العمرية للمشاركين، وهم 4 شرائح للأبناء وفق الآتي من 7 إلى 9 سنوات، 10 إلى 12 سنة، 13 إلى 14 سنة، و15 إلى 17 سنة.



وقد اختتمت المسابقة مع حفل تكريم للفائزين، أقيم برعاية وحضور رئيس مجلس الإدارة، الشيخ محمد الجراح، والرئيس التنفيذي بالوكالة ونائب الرئيس التنفيذي، محمد سعيد السقا.



برامج ثقافية وتوعوية



هذا بالإضافة إلى تنظيم ندوات دينية للموظفين ألقاها كل من رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك، فضيلة الشيخ د.خالد مذكور المذكور، ونائب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، سماحة السيد مصطفى سيد الزلزلة، وذلك في إطار سلسلة البرامج الثقافية والتوعوية التي اعتاد أن ينظمها الدولي لموظفيه في مختلف الإدارات ضمن برنامجه الرمضاني.



ومع حلول الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل واستعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، اختتم الدولي برنامجه الرمضاني بتوزيع قسائم شرائية لكسوة العيد للأسر المتعففة داخل الكويت، بهدف مشاركة فرحة العيد مع الاسر المتعففة وإضافة روح البهجة إلى قلوبهم.



أواصر العطاء



واختتم ناجيا تصريحه مؤكدا على أنه انطلاقا من مسؤولية البنك الدينية بمنح أولوية خاصة للفعاليات الرمضانية الهادفة خلال الشهر الفضيل، يحرص «الدولي» على إطلاق حملته الرمضانية السنوية الحافلة بالأنشطة والفعاليات الرمضانية بهدف تعزيز أواصر المحبة والعطاء في المجتمع، بما يتناسب مع مكانة وخصوصية وتميز وفضائل الشهر الكريم، وبما يواكب رؤية البنك ورسالته ويؤكد على التقيد بالتزامه بمسؤولياته الاجتماعية التي أضحت مثلا يحتذى به.