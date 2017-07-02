الفرع حصل على جائزة أعلى مبيعات في العالم لعام 2016

بنجاح كبير تمت إعادة افتتاح فرع هارديز البدع وذلك عقب عملية تطوير ناجحة شملت الشكل الخارجي والتصميم الداخلي للمطعم، وكذا تطوير كبير في نظام الإنتاج والتشغيل، حيث ان مطبخ مطاعم هارديز يعتبر اقرب الى المصنع من المطبخ العادي، كما شمل التطوير ال درايف ثرو «خدمة السيارات».



وقد حظي الفرع باهتمام كبير نظرا لحصوله على جائزة تقديرية من الشركة الام في الولايات المتحدة الأميركية لكونه حقق أعلى مبيعات لفرع في العالم لعام 2016.



وليس خافيا ان النجاح دائما له اسبابه ومقوماته، ولولا دعم عملاء «هارديز» وتجاوبهم مع منتجاته وحملاته لما تحقق هذا النجاح وما حقق هارديز كل هذا التميز الواضح والإقبال الجماهيري الواسع.



وحرصا من ادارة الشركة على تلبية متطلبات واحتياجات مختلف الشرائح من العملاء فقد تم تجهيز المطعم بأحدث المواصفات العالمية لتقديم افضل خدمة (جدير بالذكر ان جميع مطاعم هارديز تستخدم لإعداد وجباتها المختلفة لحوم كويتية وسعودية تم ذبحها وفقا للشريعة الاسلامية).



وبهذه المناسبة، قال المدير العام الاقليمي لهارديز الكويت والعراق «محمد سليمان»: هارديز البدع هو الايقونة لهارديز في الكويت خصوصا انه افتتح منذ عام 1993 وهو اقوى مطعم على مستوى الشرق الاوسط والمطعم الاول على المستوى العالمي ايضا لعام 2016، حيث ان عملية التجديد هدفها ان نترك انطباعا مميزا لدى العملاء ونرسم صورة جميلة لرواد المطعم ايضا، حيث ان راحة زبائن هارديز تأتي اولا، ودائما نفكر كيف نرضيهم وكيف نصل لأعلى درجة في راحة الزبائن فهم اول اولوياتنا، وأشار الى ان عدد افرع هاريز في الكويت 53 فرعا والخطة ان يصل عددها الى 60 فرعا خلال عامين وعلى مستوى الشرق الاوسط تتخطى عدد الافرع 350 مطعما».



كما قال المدير الاقليمي للتسويق لهارديز الكويت والعراق وكردستان، رفيق العياط: «الفرع بحلته الجديدة يعطي تجربة افضل لرواد المطعم من جميع الجوانب الى جانب المحافظة على القيمة الغذائية المقدمة للزبون كما تمت زيادة عدد الكراسي والطاولات لرواد المطعم بلوك جديد وهو اول فرع يفتتح باللوك الجديد خصوصا ان فرع البدع له طابع خاص كونه حاصلا على الرقم الاول في المبيعات لتحقيقه اعلى المبيعات على مستوى العالم ككل، بالإضافة لموقع فرع هارديز البدع المميز».



وقد بادر محبو مطعم هارديز البدع بزيارته وسط مظاهر الرضا لعودة مطعمهم المفضل الى العمل مجددا في حلة جديدة رائعة واستقبال طلباتهم لاسيما مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك ليظل فرع هارديز البدع مميزا وفي المقدمة بمبيعاته وديكوراته وتجهيزاته وزبائنه ايضا.