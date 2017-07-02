كما اعتدنا من CHRISTIAN BERNARD أن تشاركنا جميع المناسبات في مختلف محطات حياتنا، هاهي اليوم لم تتخلف عن موعدها للاحتفال بموسم الأعياد السعيدة، فتقدم لنا أرقى الخيارات لتكتمل بهجة العيد. كما أن روائع جنيف الرائدة للساعات تلبي النداء وتختصر الأناقة في تبنيها لأرقى الماركات العالمية، وأبرزها CHRISTIAN BERNARD التي تم إنشاؤها في عام 1975، من قبل المصمم الفرنسي CHRISTIAN BERNARD ولم تلبث أن تبوأت مكانة بارزة في عالم الموضة بتصاميم لا تشوبها شائبة.

وتجـسـد تـصـامـيـم CHRISTIAN BERNARD الذوق الفرنسي الرفيع حيث الأناقة، والإبداع، والمعرفة المصقولة بالمهارة مع جرأة الأفكار وجموح الخيال.

ولأن المرأة تبحث دائما عن التميز والتفرد من خلال أناقتها وجمالها لتتحول إليها الأنظار وتتعلق بها عيون من حولها، فقد نمت قصة عشق فريدة بين المرأة والألماس منذ القدم، لأنه كفيل بتحقيق تلك الرغبات للمرأة. ولأن حبات الألماس لا تشبه بعضها بعضا فإن جمال تصميمه يكمن في تميزه وتفرده، فالمرأة العصرية تفضل اليوم، سواء أكانت شرقية أم غربية، التصميمات الغريبة والفريدة، وخاصة في ظل ما نشهده من تقارب بين الشرق والغرب في عالم الساعات والمجوهرات، حيث تجذب المجوهرات الشرقية المصممين الغربيين بسبب طابعها التراثي الأصيل، وفي الوقت نفسه تأثر المصممون في الشرق بالتصميمات الغربية لتلتقي الثقافات في انتاج إبداعي مميز وفريد من نوعه.

CHRISTIAN BERNARD مصمم فذ انفرد بأفكاره الخلاقة التي تتخذ من الأشكال الهندسية إلهاما ليضفي إلى تصاميمه جمال التفاصيل الدقيقة فلكل جزء من الساعة طابع وسحر خاص به.

كما أنه اشتهر بأنه مهندس الموضة لكده الدؤوب وعمله المتواصل لصناعة أجود الساعات، حيث انه كرس نفسه للعمل وسقى من شغفه كل قطعة يصنعها، لينتهي بساعات تعبر عن شخصية حاملها بامتياز. بإضافة حسه الفني لعمله المتقن حقق CHRISTIAN BERNARD النجاح بطريقته الخاصة، وكان قادرا على إحداث تأثيرات كبيرة بفضل مهارات التصميم التي يملكها وخبرته العالية. فهو صاحب المقولة «إن فن العمارة هو البحث عن مزيج للقالب، والشكل، واللون، كذلك الموضة فهي مزيج من الشكل المناسب واللون المتناسق وهنا تبدأ القصة». وبالتالي، فإنه استمر على نهجه في صناعة الساعات وتطويرها دون أن تفقد العلامة التجارية بصمتها وروحها الإيطالية حتى يومنا هذا، فإن ساعات CHRISTIAN BERNARD صممت بأسلوب يضاهي ذرا الرقي، تتيح اختيارات وتصاميم متعددة تناسب مختلف الأذواق والأعمار.

نوادر الإكسسوارات الناعمة من CHRISIAN BERNARD

أناقة باريس تخطو خطاها للشرق حاملة في جعبتها الهدية المثلى للمرأة العربية، كما عهدنا من المصمم الفرنسي CHRISTIAN BERNARD أن يأسر قلوبنا بتشكيلات ساحرة، ويدهشنا بسيره الدائم على نهج التفرد والريادة، فإنه يطل علينا هذا الموسم الحافل بالاعياد بتشكيلة إكسسوارات فاتنة، بتصميمات عصرية ناعمة ابتكرت خصيصا لتتألق بها الأميرات، والتي تناسب شتى الأعمار والأذواق.

إليك سيدتي الباحثة عن التميز والفخامة إن أردت أن تسطعي كأسطورة لم يسبق لها مثيل بين أقرانك هذا العيد، أو أن تسعدي قلبا غاليا بهدية راقية، فما عليك إلا الاطلاع على التشكيلة الفرنسية الفريدة من اكسسوارات CHRISTIAN BERNARD، التي تحتضنها حصريا شركة روائع جنيف للساعات. تضع CHRISTIAN BERNARD بصمتها في مجموعة اكسسواراتها الجديدة 2017 التي تتميز بتصميماتها الأنيقة ذات شعار C.B. الرائع الذي يعكس البساطة والذوق الرفيع. فاذا كان لديك شغف باقتناء ساعات CHRISTIAN BERNARD فستجدينها متوافرة لدى أفرع روائع جنيف للساعات والمجوهرات وخاصة فرع بيروت مول، وفرع المنار مول.