أعلنت شهاليل عن إصدار كتالوج جديد لمجموعة كبيرة من ألعاب وأدوات الأطفال وألعاب الحدائق وأهمها مجموعة (step2)، وبضائعها الجديدة التي وصلت مؤخرا، يتضمن الكتالوج ما يقارب المائتي صنف من الألعاب والأدوات الخاصة بأعمار الأحباب الصغار.

كما يتضمن مجموعة من الإضاءات التربوية، إضاءة أسفل كل صفحة، وفي صفحاته الأخيرة هناك أيضا صيدلية تربوية لكافة المشاكل التربوية التي يوجهها الآباء والأمهات، وكيفية معالجتها، الطفل العنيد، الطفل يكذب، الطفل لا يأكل، الطفل يضرب إخوانه الصغار، وغيرها من المشاكل، كل ذلك بشرح مختصر ومبسط، وترحب الشركة بعملائها وبالجمهور الكريم لزيارة المعرض وتسلم نسخة مجانية من الكتالوج الجديد.