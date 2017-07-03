أحمد أشكناني فاز بالمركز الأول بالفئة الأولى للبنين وسارة الحسيني الأولى بفئة البنات

عاطف رمضان

بمشاركة نحو 80 حافظا من أبناء المهندسين والمهندسات، أجرت جمعية المهندسين مسابقتها القرآنية التاسعة بحضور رئيس الجمعية م.فيصل دويح العتل وأمين السر م.فهد العتيبي والمدير العام حسين ششتري، ولجنة تحكيم من مشايخ وزارة الأوقاف.

وقام أمين السر م.فهد العتيبي ورئيس لجنة العلاقات العامة بالجمعية م.محمد عوض بتوزيع الجوائز على الفائزين وهم:

الفئة الأولى - بنين: المركز الأول أحمد عبدالرضا أشكناني، والمركز الثاني علي محمد عبود عجرش، والمركز الثالث محمد أحمد الكندري.

الفئة الثانية - بنين: المركز الأول خالد وليد اظبيه، المركز الثاني حيدر محمد عجرش، المركز الثالث عبدالعزيز أحمد العازمي.

الفئة الأولى - بنات: المركز الأول فازت به سارة عمار الحسيني، المركز الثاني مريم عبدالله اسماعيل، والمركز الثالث نور عفيف مرزوق.

الفئة الثانية - بنات: المركز الأول نور عفيف مرزوق، والمركز الثاني فاطمة عمار الحسيني والمركز الثالث هند أحمد العازمي.

وفي الختام تم توزيع الجوائز النقدية على الفائزين وكرم كافة المشاركين بهدايا قدمتها لهم شركة أوريدو.