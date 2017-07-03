سر نجاح ماركة GF FERRE بعيدا عن اتجاهات الموضة المتكررة إلى التصميم المميز الفريد

GF FERRE تمزج بين إبداعات التصاميم العصرية للساعات التي تناسب أذواق الشابات والسيدات وبين القيمة الحقيقة للذهب والماس في آن واحد.



هل لمواكبة الموضة وكل ما هو جديد ومميز له حدود؟ بالطبع لا فقد حرصت روائع جنيف للساعات لتقدم كل ما هو جديد في عالم الساعات والمجوهرات وكل ما هو لافت للأنظار ومنفرد من نوعه حتى تتميزي سيدتي وتتحلي بكل ما هو له رونق خاص ومميز من حيث الشكل والصناعة الفرنسية عالية الدقة والجودة التي لا داعي للخوض فيها كثيرا، لأنها تتحدث عن نفسها من حيث الشكل والهيكل الخارجي المنمق والأخاذ والآسر للقلوب العاشقة للموضة.

وبإضافات حصرية تتميز ماركة GF FERRE بالتنوع بالمواد المستخدمة في ابتكاراتها، حيث تضيف اللؤلؤ الطبيعي للتصاميم المناسبة للسيدات الأنيقات.

كما عودتنا شركة روائع جنيف للساعات بتقديم كل ما هو جديد ومميز في عالم الساعات والمجوهرات، تفخر بتقديم ماركة GF FERRE الإيطالية التصميم والسويسرية الصنع.



فهي تمزج بين الذوق الإيطالي الرفيع والمميز وبين وفخامة وجودة الصناعة السويسرية.

ولا نستطيع أن ننكر رغبتنا في التميز الدائم على مدار السنة وأن نظهر بأحلى طلة لدينا وأن نظل على خطوط الموضة العالمية، ولكن في ظل التغير الموسمي المستمر للموضة يكون تحقيق هذا الهدف صعب ولكن ليس مستحيلا! إذا، كيف يمكنك سيدتي أن تظلي دائما مواكبة لموضة الموسم المقبل والتي قد لا تكون متاحة في الوقت الراهن؟ الآن يمكنك تحقيق هذا الهدف في منتج واحد!

قالت «كارولين هيريرا» صحفية بمجلة نيويورك فاشن إن كل سيدة بإمكانها أن تظل على أحدث خطوط الموضة العالمية عن طريق إدراج إكسسوارات وملحقات مناسبة لإعطاء مظهر متجدد دائما وخير مثال هو الساعات.

ولذلك، تقدم روائع جنيف أروع موديلات من الماركات المختلفة للساعات وخاصة ساعات GF FERRE لأنها تتميز بتنوع ألوانها وأذواقها لتناسب جميع الأذواق.

ولأول مرة بالكويت، تنفرد روائع جنيف للساعات بتقديم جميع تشكيلات ساعات GF FERRE لإرضاء جميع الأذواق وبأسعار في متناول الجميع.

وأصبحت GF FERRE رمز الشياكة العصرية والتفرد عن الآخرين، فهي ثمرة الفن الايطالي المعروفة بجاذبيته وأناقته، ورمز المعيشة الحضارية في عالم الساعات.

حيث تستخدم الألوان لتضفي الحياة على القطع الرائعة ذات الخطوط التعبيرية بأسلوب مبتكر وتنفيذ لا تشوبه شائبة.

فهي مستوحاة من نمط الحياة الجذابة والمرحة، وقام على تصميمها مصممون عالميون، حيث قاموا بالجمع بين الإبداع والخبرة الإيطالية في مجال صناعة الساعات لعمل تشكيلات متطورة من الساعات الفاخرة التي امتد صداها إلى صيحات الموضة العالمية والفاخرة، عاكسة شخصية متألقة وناعمة.

وهي متعددة الموديلات النسائية والرجالية لترضي جميع الأذواق ومن يرتديها تكون لديه الصفات الجريئة والمتميزة التي تمثل الدافع وراء حرصه على اقتنائها.

المواصفات التقنية للساعة:

صناعة سويسرية.

علبة الساعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

مقاومة للماء.

سوار الساعة من الجلد الطبيعي.

زجاج الساعة من الزفير النقي المقاوم للخدش.

كفالة عامين.

ويرجع سر نجاح ماركة GF FERRE بعيدا عن اتجاهات الموضة المتكررة إلى التصميم المميز الفريد، والاهتمام بأدق التفاصيل وجودة المواد الخام، هذه هي الأوراق الرابحة لهذه العلامة التجارية، حيث ان عملاءها من الفئة العمرية من 17-45 سنة.

وبين نفاسة العلامة التجارية والانتهاء اليدوي المتقن للمجوهرات الإيطالية، فإن الاهتمام الدقيق بكل مرحلة من مراحل الإنتاج والمخصصة لإعطاء المزيد من التألق الكائن في الساعات، فإن التركيز الرئيسي للمنتج هو الألوان، حيث يتم توظيف الساعات لتجمع بين الأنوثة الفائقة والزمن، وتكون مقياسا لأناقة المرأة بطريقة التبعية لارتداء نمط الملابس الخاصة بها.



وللتعرف عن أحدث التشكيلات الجديدة البراقة عن قرب أكثر باستطاعتك زيارة احد فروع روائع جنيف للساعات، خاصة فرع السلام مول 22215803 وفرع الراية 22215807.