رعى بيت التمويل الكويتي «بيتك» للسنة الثامنة على التوالي أكثر من 35 مشروع تخرج لأكثر من 120 طالبا وطالبة من كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، في تأكيد جديد على تميزه في تحقيق المسؤولية الاجتماعية وحرصه على دعم شريحة الشباب والطلبة، وتشجيع كافة المبادرات والإبداعات العلمية للشباب الكويتي.

وشارك الطلاب والطالبات بمشاريعهم في معرض التصميم الهندسي الـ 32 الذي يعقد على مدار يومين من 3-4 يوليو الجاري تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان.

وتنوعت مشاريع الطلبة، حيث شملت عدة مجالات وأفكار تتمثل في ايجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تعترض بيئة العمل في المجال الصناعي والنفطي والمجالات الاخرى المتعلقة بهما وابتكار اساليب جديدة لتطوير اداء بعض القطاعات والأعمال.

ويعتبر «بيتك» اكبر داعم لمشاريع تخرج كلية الهندسة والبترول لإدراكه اهمية المشاريع والمبادرات الشبابية المقدمة في المعرض ومساهمتها في اثراء الواقع الاقتصادي، ويولي «بيتك» اهمية كبيرة للشباب والطلبة كونهم الثروة الحقيقية للوطن والركيزة الأساسية في منظومة الاقتصاد والمجالات الحيوية الأخرى، ولدورهم المهم مستقبلا في مواصلة تحقيق التنمية والازدهار والتكامل الاقتصادي، بما ينسجم مع إستراتيجية «بيتك» الذي يضع التنمية ركيزة أساسية في أولوياته.

وبدوره، اشاد عميد كلية الهندسة والبترول د.عبداللطيف الخليفي برعاية «بيتك» لمشاريع تخرج الطلبة، مشيرا الى ان للبنك سجلا حافلا بمبادرات دعم الطلبة والشباب، الامر الذي يؤكد تميزه وريادته في المسؤولية الاجتماعية.



من جانبهم، أعرب اصحاب المشاريع من طلبة الكلية عن شكرهم وتقديرهم لـ «بيتك»، مثمنين جهوده ودعمه المتواصل المادي والمعنوي للطلبة والمبادرات العلمية والأنشطة المختلفة التي من شأنها ان تساهم في البناء والتطوير.



يذكر ان «بيتك» قد وقع مع وزارة الدولة لشؤون الشباب اتفاقية تعاون وشراكة لدعم الشباب، بما يعكس الالتزام الراسخ تجاه الشباب الذي يراه البنك عماد الحاضر والمستقبل، والحرص المستمر على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة المعنية بهم.