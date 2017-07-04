يستقبل «مول 360»، وجهة التسوق الرائدة التابعة لشركة التمدين لمراكز التسوق، زوار ركن المطاعم بحلته الجديدة في الطابق الأول الذي تم تصميمه ليثري تجربة الزوار والمتسوقين، ويوفر الركن الجديد خيارات واسعة من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية التي تلبي مختلف الأذواق.



وتمت إعادة تصميم ركن المطاعم وفق أرقى المعايير العالمية وبتكلفة إجمالية بلغت مليوني دينار، وشملت أعمال التجديد توسيع مساحة ركن المطاعم ليشمل 26 مطعما منها 13 تفتتح لأول مرة في المول، ليوفر بذلك مجموعة من الخيارات المتنوعة من الوجبات السريعة إلى مطاعم الخدمة الشاملة.

كما شملت أعمال إعادة التصميم توسيع وزيادة المساحات المخصصة للجلوس في كل مطعم، وتحديث الواجهات لجميع المطاعم وتجديد تشطيبات التصميم الداخلي، وتمت إضافة منطقة جديدة مستوحاة من عالم الطبيعة تمثل أحد أبرز الملامح الجمالية في المول، لتتضمن الحدائق العمودية الخلابة التي يتوسطها شلال مميز يبلغ ارتفاعه 10 أمتار.

وبهذه المناسبة قالت كلاوديا لوبوسينسكا، مديرة التسويق في «مول 360»: «تدرك الشركة تماما أهمية تلبية متطلبات زوار (مول 360) وتعتبرها من أولوياتها القصوى، ونحرص دائما على تقديم مفاهيم وعروض استثنائية لتكون الأولى من نوعها في الكويت لتلاقي تطلعات رواد المول على المستويات كافة».

يسعى «مول 360» دائما لتطوير خدماته من أجل تقديم أفضل تجربة متكاملة لرواده، ليكون الوجهة المفضلة للعائلات التي تبحث عن خيارات متنوعة، لقضاء أوقات ممتعة في أجواء عائلية تحت سقف واحد من حيث خيارات المطاعم المميزة، بالإضافة إلى العلامات التجارية الجديدة، ومرافق الترفيه المناسبة للأطفال والكبار على حد سواء.