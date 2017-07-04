خلف كل الشهرة والاسم اللامع إلى JEAN PAUL GAULTIER هناك قصة من المخاطرة والاستكشافات المثيرة اتجاه الجودة العالية والحرفية المتقنة، كوني عزيزتي على عرشا متوج بطابع أنثوي فخم وفريد مع تشكيلة متنوعة من ساعات JEAN PAUL GAULTIER والتي تتضمن تشكيلة كبيرة وجديدة ومميزة من الساعات الأكثر رواجا في علم الساعات، حيث تتضمن موديلات كثيره متنوعة ترضي جميع الأذواق لكل من يبحث عن التنوع والرقي المستمر في عالم الموضة من كثرة فخامته ومن كثرة الدقة في الصنع فإنها تداعب مشاعر الفتيات الصغيرات لتقع كل فتاة في قصة حب لا تنتهي مع ساعات JEAN PAUL GAULTIER. وأيضا معبرة لكل من يعشق امتلاك قطعة مميزة من ساعات وإكسسوارات لكل من الرجال والنساء.

وقد عمل فريق PAUL JEAN GAULTIER بالتعاون والإحساس والتحدي المستمر على إظهار الجرأة والقوى في أي عمل له، وتصميماته المميزة للترحيب بالعملاء لتتيح فرصة لهم للتزيين بأرقى وأجمل إبداعاتها الفريدة، وفي كل مرة تصطحب عملاءها في رحلة لاستكشاف تاريخها العريق، وتتيح الفرصة للتعرف إلى أساليبها الإبداعية وبراعتها الحرفية العالية.

تربى المصمم الفرنسي غوتييه بإحدى ضواحي باريس، وكان والده محاسبا، وهو الذي قدم له في عالم الموضة، وقال إنه لم يتلق تدريبا رسميا كمصمم، وبدلا من ذلك بدأ بإرسال الرسومات إلى المصممين، وبرع في تصميم الازياء في سن مبكرة، وأعجب بيير كاردان بموهبته، وقام بتوظيفه كمساعد في عام 1970، وبعد ذلك كان يعمل مع جاك إستيريل عام 1971 وجان باتو في وقت لاحق من ذلك العام، ثم العودة إلى إدارة بوتيك بيير كاردان في مانيلا لمدة عام في عام 1974.

صدر له أول مجموعة من التصاميم الفردية في عالم الموضة مع التركيز على الثقافة الشعبية، وقد صمم غوتييه مجموعات من الأزياء الراقية لا بأس بها، منها تصاميم بشكل رسمي جدا، ولكن في الوقت نفسه غير عادية ومرحة. وأحدثت ضجة في عالم الموضة آنذاك.

وتطرح JEAN PAUL GAULTIER تشكيلة جديدة مغلفة بطابع أنثوي طاغ، لتستهلي فصل الصيف بتألق لا مثيل له، لتمنحك الفرصة لتتميزي بين أقرانك، بإطلالة متكاملة لتغدي أسطورة باقتنائك أرقى التصاميم الناعمة من ساعات وإكسسوارات.

وساعات JEAN PAUL GAULTIER المثيرة والجريئة بطريقة السيراميك لميناء لافتة الأنظار بالدوامات وخطوط هندسية والأحجار الصغيرة متألقة على عرش هذه الساعة ونوعية الفولاذ مقاوم للصدأ. كما ان تعدد الألوان للساعات يسمح لك بامتلاك اللون الذي يناسبك ومتوافر الفولاذ الصلب، الفولاذ المطلي بالذهب.

وإذا كنت ممن يطمح لأن يمتلك كل ما هو جديد في عالم الساعات فساعات JEAN PAUL GAULTIER متوافرة لدى أفرع روائع جنيف للساعات خاصة فرع السالمية التجاري، والمنار.