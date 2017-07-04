قدّم بيت الزكاة مساعدات بلغت 300 طن من المواد الغذائية والاستهلاكية استفادت منها 6 آلاف أسرة خلال شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى 2.300 قطعة ملابس و72 جهاز كهربائي منزليا وذلك ضمن مشروع التبرعات العينية الذي ينفذه البيت طوال العام لتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسية للأسر المستحقة.

وبهذه المناسبة، قال مراقب التبرعات العينية في بيت الزكاة عادل الشراح إن المواد التي قدمها البيت في مايو الماضي بلغت تكلفتها (350 ألف دينار)، كما تسلم البيت تبرعات عينية بلغت 280 طن مواد غذائية واستهلاكية و50 مكيفا و1000 قطعة متنوعة ما بين ملابس وأحذية وأدوات أخرى. وأضاف الشراح أن البيت مستمر في تنفيذ مشروع التبرعات العينية لتوفير العيش الكريم لهذه الأسر على مدار العام، وتطوير خدمات المشروع بما يحقق اكبر فائدة للمستفيدين منه، وذلك في إطار قيامه بدوره الحيوي في توفير الأمن الغذائي والاستهلاكي والأجهزة المنزلية للأسر المستحقة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الرابع من أهداف استراتيجيته الجديدة (الزكاة غاية لمجتمع آمن) (2016/2017-2020/2021)، والذي يؤكد على تعزيز الاستفادة من خدمات الزكاة والخيرات لكافة المتعاملين بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي.

وأوضح أن المشروع يمد الأسر التابعة لبيت الزكاة بالمواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، إلى جانب بعض الأجهزة المنزلية والكهربائية، للتيسير عليها.

وأكد الشراح أن صرف المساعدات العينية للأسر التي لديها بطاقات تموين تابعة للبيت، ويتم الصرف عبر مركز التبرعات العينية بالسالمية طوال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس بحضور صاحب البطاقة أو الموكل عنه أو أحد أفراد الأسرة المدونين بها، في الموعد المحدد بها.

وأشار إلى أن أولوية الصرف تكون لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يعاونهم عمال المناولة كما يسمح لهم بإدخال سياراتهم إلى داخل مركز التبرعات العينية.

وأشاد بدعم الأمانة العامة للأوقاف لمشروع التبرعات العينية، من خلال الدعم السنوي الذي تقدمه للبيت بموجب اتفاقية مصرفي الإطعام والكسوة المبرمة بين الأمانة والبيت لتوفير المواد الغذائية والملابس، معربا عن شكره لكافة المتبرعين الكرام من الأفراد والشركات والهيئات والجمعيات التعاونية، على تمويل مشروع التبرعات العينية والصدقة الجارية.

ودعا الشراح المحسنين الكرام لدعم المشروع من خلال قنوات التبرع المتنوعة التي يوفرها البيت عبر صالات المحسنين في المركز الرئيسي بضاحية الشهداء أو فروعه في سلوى، وأشبيلية، والجهراء أو مكتب التواصل مع كبار المحسنين في ضاحية عبدالله السالم، أو في أحد مراكزه الإيرادية بالقرب من الأسواق المركزية للجمعيات التعاونية ومراكزه في مجمعي الأفنيوز ومول 360 أو عبر موقع بيت الزكاة الإلكتروني zakathouse.org.kw، كما يمكنهم التواصل مع المختصين بخدمات المتبرعين من خلال الواتساب 94443366.