قال مدير لجنة التعريف بالإسلام م.عبدالعزيز الدعيج: إننا المسلمين نمتلك سلعة عظيمة وغالية، تحتاج الى حسن عرضها للطرف الآخر، مع ضرورة أن يكون المسلم صاحب أخلاق حسنة ليس من أجل دخول غير المسلمين للإسلام بل كوننا خير أمة اخرجت للناس ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق.



وبين الدعيج أن لجنة التعريف بالإسلام لجنة ثقافية توعوية حضارية تسعى لتعريف أكثر من 750 ألف شخص من غير المسلمين ممن يعيشون على أرض الكويت بدين الإسلام وكذلك عادات وتقاليد المجتمع الكويتي المسلم، وندعوهم للمشاركة في اللقاءات والأنشطة والمحاضرات الجماهيرية التي نقيمها لشتى الجاليات ضيوف الكويت، فنحن نعرف فقط بالإسلام والهداية بيد الله جل وعلا وحده.



وتابع: من خلال عملنا في هذه اللجنة المباركة لمسنا عن قرب مدى تعطش غير المسلمين للتعرف على الدين الإسلامي، ويدرس لدينا في فصولنا التعليمية جميع المستويات والشرائح المجتمعية المختلفة ونحرص على أن تكون لغتنا سهلة تناسب الجميع، ونرحب بغير المسلمين ونقول لهم ان الإسلام أمرنا بحسن معاملة الآخرين ونذكر لهم جانبا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعاملاته الإنسانية الراقية مع الجيران والتجار ومن كان يخالطهم من غير المسلمين.



وأكد نجاح اللجنة من خلال منهجها الوسطي المعتدل القائم على الحكمة والموعظة الحسنة في تخريج العديد من المهتدين الجدد الذين أصبحوا دعاة في بلدانهم يعرفون اقاربهم بالإسلام واحكامه وآدابه، وأسلم بفضل الله ثم بجهودهم الكثير من غير المسلمين لما شاهدوا من تغير ايجابي في تعاملاتهم وإحسانهم للآخرين الذين يختلفون معهم في العقيدة مما جعلهم يساهمون في تغير قناعات الكثيرين عن الإسلام والتي ترسخت خطأ من خلال الحملات المغرضة التي تستهدف هذا الدين العظيم.



واختتم الدعيج بدعوة كل من يتعامل مع غير المسلمين لأن يدعوهم للإسلام ليس بالكلام فقط بل بالأفعال الحسنة والتعامل الإنساني الراقي الذي حثنا عليه الشارع الحكيم، وأداء الحقوق لأهلها، واللجنة ترحب بكل من يزورها وتؤكد أنها تعمل في العطل والاجازات من أجل التواصل مع أكبر عدد ممكن ممن يرغب في التعرف على الإسلام، من الطرق الأخرى للتواصل والاتصال على 22444117.