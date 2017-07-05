أعلنت دار بومبورغ للساعات والمجوهرات، بكل فخر، عن إضافة جديدة الى عائلتها: نجم موسيقى الريغيتون، نيكي جام، الذي أصبح الصديق الجديد للدار السويسرية.

وبما أن بومبورغ ونيكي جام تجمعهما علاقة إعجاب متبادلة، تشعر بومبورغ بحماس كبير بشأن هذا الاندماج، وخوض هذه التجربة المثيرة.

بومبورغ معروفة بأنها تميز نفسها عن الآخرين، بالاستجابة الفورية لما يطلبه الناس، وأنها على استعداد تام، لابتكار ما يرغب فيه المستهلك بكل دقة.

لقد واجه نيكي جام عقبات وعراقيل في بداية مسيرته المهنية والفنية، لكنه بدلا من الاستسلام، فعل ما توجب عليه أن يفعله، لتمييز نفسه عن الآخرين.

وعندما بدا أن الأمور تسير ببطء في الولايات المتحدة، قرر توجيه طاقته مباشرة الى معجبيه في كولومبيا، وأن يعيد بناء قاعدة معجبيه من جديد. وبمثابرته وعناده، تمكن من الانتفاض من تحت الرماد، وتحول الى أحد المشاهير وصاحب اسم غني عن التعريف في مجال الفن.

التصميم الذي أبداه نيكي جام، يعبر تماما عن الروح والمبادئ التي تسعى بومبورغ الى نسج شراكات معها وأيضا في كل ساعة تنتجها وتحمل توقيعها.

واحتفالا بهذه الشراكة القيمة مع نيكي جام، كشفت بومبورغ دار الساعات والمجوهرات السويسرية، عن ساعتين بإصدار محدود:

- بولت -68 نيكي جام كوارتز كرونوغراف 45 ميلمترا.

- بولت -68 اوتوماتيك 3 هاندز.

الساعتان مزينتان بصورة لطائر الفينيق الاسطوري، الذي تحكم بمسار حياته، وأشعل النار في نفسه فقط ليعود وينتفض من تحت الرماد، ويولد من جديد بحلة متجددة ويشع حياة وتألقا، تماما مثل نيكي جام.