لمسة سحرية مع اطلالة أنيقة وعصرية، عرض لامع من تنوع مع الألوان المبهرة - وضعت «ايجنر» إصبعها على نبض الموضة مع مجموعة ساعات سيينا الجديدة، المستوحاة من الوهم والأشكال التي لا تعد ولا تحصى من الدوامة.

تتخطى الساعات التفسير المتنوع لنماذج سيينا الكلاسيكية - تتمتع بتنوع الألوان، واللعب على الأشكال والإبهار بالسحر. ويعكس نمط الدوامة الاحتمالات المتعددة للفردية في المجموعة.

يأتي مصدر إلهام المجموعة من عصرين مختلفين: تذكرنا الألوان والتفاصيل على القرص بأواخر السبعينيات مع الديسكو وكذلك ستوديو 54 أما التفاصيل على السوار الجلدي فهي من نسج التسعينات.

تتناقض ألوان المجموعة - البرقوق الداكن، البنفسجي الفاتح، اللون المحايد، والرمادي المدخن الناعم، مع لمسات قوية مثل الجير، اللازورد الأخضر والوردي والتوت البري الأحمر، مانحة المجموعة مظهرا صيفيا منعشا.