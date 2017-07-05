ألوان حيوية، وروح تفيض بالبهجة، وشخصية حيوية تنبض بالحياة! لأن الحياة أقصر من أن نعيشها بلون واحد، فقد أضفت دار شوبارد على ساعة Happy Sport المزيد من الألوان بعد أن زودتها بسوار يمكنك تبديله بنفسك متى شئت وفقا لمزاجك أو بحسب تغير الفصول. كما تتوافر هذه الساعة حاليا بقياسين بقطر 36 و30 ملم، مع سوار بلون أرجواني ووردي زاهٍ وأخضر كموني.

وتجسد ساعة Happy Sport أسلوبا مستقلا بذاته لعب منذ العام 1993على وتر خلط الأساليب وإعادة تنسيقها من جديد، فجمع بشكل غير مسبوق بين الألماس والفولاذ، كما جمع بين التوجهات الفنية العابرة وتلك التي تتجاوز بطابعها حدود الزمن. فبفضل رؤيتها الرائدة وبصيرتها النافذة، تمكنت كارولين شوفوليه من تصميم ساعة غير رسمية تفيض بالجمال والروعة، ساعة تفيض الأناقة على الرغم من طابعها الرياضي، حيث تتحرر من كل القيود التقليدية لتعكس بإطلالتها العصرية المرحة أبرز الرموز والتوجهات السائدة.

ساعة متعددة المواهب.. تراث مفعم بالبساطة وخيالات جامحة تجلت جميعها في ساعة Happy Sport الجديدة، بحيث تتيح الساعة بإصدارها الجديد إمكانية إضفاء تغييرات شخصية على الساعة في أي وقت من خلال تبديل سوارها، تنسيقه بأسلوب مطابق أو مخالف، جموح أو هادئ، أو حتى حالم، فكل الخيارات ممكنة!

وتتميز الساعة بعلبة مصنوعة من الفولاذ أو مصنوعة من الفولاذ مع الذهب الوردي معا ويبلغ قطرها 26 ملم أو 30 ملم ليناسب المعاصم النحيلة. وصنعت أساور الساعة من المطاط لتؤكد في كل مرة يتم تغييرها على أن الخلط بين المواد وإعادة تنسيقها من جديد يكمن في صميم هوية ساعة Happy Sport وروحها الحرة المرحة. ويشكل السواران بلونيهما الأبيض والأسود قطعتين أساسيتين تأتيان مرفقتين ضمن صندوق الساعة.

حيوية الصيف: مع تغير الفصول تكشف شوبارد عن ألوان جديدة تواكب توجهات الموضة، فبحلول فصل الصيف وشمسه الساطعة التي تطلق العنان لأساليب جديدة في ارتداء المجوهرات والملابس، توسع دار شوبارد السويسرية من طيف الألوان الذي تستخدمه في الصيف، فتقدم على استخدام ألوان جديدة تشع بالحيوية والبهجة كاللون الأرجواني والوردي الزاهي والأخضر الكموني. تأتي تدرجات ألوان الفواكه كمفاجأة سارة لتكسي الساعة بحلة ذات لون مختلف في كل مرة فتضفي عليها المزيد من الحيوية والانتعاش. وبذلك يتألق السوار الأرجواني مع لمسة من اللون الأخضر، والسوار الأخضر مع لمسة من اللون الوردي، كما يأتي الحزام الوردي مع لمسة من اللون الأرجواني. وعلى الوجه الخلفي لسوار الساعة الملامس لبشرة من ترتديه، نقشت عبارة «كوني سعيدة» وكأنها تميمة سحرية سرية جالبة للحظ.

في هذا الموديل تختصر أحجار الألماس الشهيرة المتحركة فكرة مجموعة ساعات Happy Sport، حيث تحررت أحجار الألماس من قبضة مخالب التثبيت لتنطلق بحرية وتتراقص بين طبقتين من الزجاج السافيري على خلفية كلاسيكية وعصرية في آن معا يجسدها ميناء الساعة الأبيض اللون.

وتجسد ساعات Happy Sport الجديدة مزيجا مثاليا من السحر الشاعري والفتنة الآسرة مع الأناقة المثالية والحيوية المنعشة، فتحمل الساعات بين حناياها أجواء الصيف لتنشرها في الأجواء في كل الفصول.