صدر العدد الجديد من مجلة «صرخة صامتة» لشهر يوليو، والذي يحفل بالعديد من المواضيع الاجتماعية والعلمية والثقافية الممتعة لكل أفراد الأسرة، حيث تفتتح رئيسة التحرير د.سميرة السعد العدد بمقالة «الذوق والأناقة والاهتمام بأدق الأمور» والتي تدعو من خلالها أبناء الوطن للحفاظ على جمال الأماكن والمرافق العامة حتى تظل للأجيال القادمة ذخرا وفخرا، وللمهتمين بقضايا التوحد وأبحاثه، ينشر العدد مقالة تحت عنوان «ما الذي يسبب التوحد وما نعرفه وما لا نعرفه عن هذا المرض؟» التي تتضمن سلوكيات الافراد المصابين بالتوحد ومنها الصعوبات الادراكية واللغوية والحسية.. وآباء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من الاكتئاب والقلق وطرق العلاج التي تحد من هذه المشاكل، والجينات التي ترتبط ارتباطا بالجسم وتعتبر مخططا للحياة والتي تشكل جزءا ضئيلا من الجينيوم البشري.

ومن مواضيع الصحة العامة نقرأ بالعدد عن السمع الخفي الذي لا يقتصر على كبار السن فقط بل يصاب به الصغار والشباب بسبب الأصوات العالية التي يمكن للناس تجنب بعضها، ومقالة ننصح بقراءتها للمعاريس قبل إنجاب الأطفال وتوقع ما هم بحاجة له من استعداد للأطفال في الأسرة، وللإجابة عن السؤال المحير.. هل يمكن إعادة القدرة الذهنية والعقلية للكبار في مرحلة متقدمة من العمر !! نقرأ المقالة كاملة من هذا الموضوع، ونختم الأمور الصحية بآخر التطورات والاكتشافات عن فيروس زيكا والأخطار النمائية التي يسببها هذا المرض للأطفال وكيف يمكن الوقاية منه.

وفي باب شخصيات العدد اقرأ عن الملياردير وارن بافيت وكيف يجد سعادته في العمل الخيري لخدمة البشرية.. ويقابلها لمحة من شخصية زوجة أكبر داعية في العالم الاسلامي وقارة أفريقيا نورية الخشرم، وكيف تكون لذة العطاء في باب«لآلئ خليجية». وكذلك مقالة جميلة عن كيف تخطط الطريق لحياتك المستقبلية وتحقيق حلمك والوصول لأهدافك وطموحاتك، وتلقي المجلة الضوء على الأنشطة الاجتماعية مثل الاحتفال السنوي الذي تقيمه الجمعية الوطنية لحماية الطفل الذي أقيم تحت رعاية وحضور الشيخة عايدة سالم العلي الصباح، كما نتعرف على المعرض الخيري «الرحمة للجميع» الذي أقيم في «غاليري بوشهري».. كما نلتقي بمجموعة من الاستشاريين وأخصائيين نفسيين ومخترعين وهواة وشخصيات من الكويت، لها دور فاعل في مجاله، ولقاؤهم والتعرف عليهم يساهم في الفخر بوجودهم في المجتمع، وقراءة ممتعة في مجلة «صرخة صامتة».