أعلن مدير إدارة الدراسات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف مرزوق الهيت عن انطلاق فعاليات المرافئ الصيفية التي تشرف عليها الإدارة، داعيا الجميع للمشاركة في هذه الفعاليات والأنشطة التي تستمر طوال فترة العطلة الصيفية وفي مختلف المحافظات والمناطق وعلى فترتين صباحية ومسائية.

وأكد الهيت حرص الإدارة على إقامة أنشطة المرافئ الصيفية منذ عدة سنوات وذلك خدمة لكتاب الله الكريم وسنة نبيه وسبل حفظ كتاب الله وتعليمه وكذلك العلوم الشرعية الأخرى التي تعود بالنفع والفائدة على الجميع مواطنين ومقيمين، بالإضافة إلى البرامج الثقافية والترفيهية التي تقيمها المراكز بهدف التنويع والتجديد وتم وضع برامج تناسب مختلف الفئات العمرية.

وحرصت الإدارة على أن تستمر بعض مراكز دور القرآن الكريم الرجالية والنسائية للعمل في العطلة الصيفية مراعاة لظروف الأسر والعوائل المتواجدة في البلاد وكذلك تم تمديد مدة النشاط الصيفي لأطول فترة ممكنة حتى يستفيد المسافرون بعد عودتهم وأيضا حرصت الإدارة على أن تستمر عدد من مراكز الأترجة المتخصصة بتحفيظ القرآن الكريم وعلومه مراعاة لكثرة الإقبال عليها خصوصا في فترة الصيف، حيث تكثر إجازات الموظفي والموظفات في وزارات الدولة المختلفة.

وأضاف الهيت أنه قد تم توفير جميع الأجهزة الإدارية والتعليمية اللازمة وتم اختيارهم بعناية تلبية لخدمة طلبة العلم من الدارسين والدارسات. وأنه ستكون إجراءات التسجيل ميسرة ومتاحة للجميع ولن تستغرق إجراءات التسجيل سوى دقائق بسيطة وقد وفرت الإدارة جميع الكتب والمقررات التي تحتاجها المراكز والتي ستوزع بالمجان.

وختم الهيت تصريحه شاكرا المسؤولين في وزارة الأوقاف على تسهيل إقامة نشاط المرافئ الصيفية وتوفير جميع الاحتياجات والمستلزمات التعليمية، متمنيا النجاح والتوفيق للجميع.