ليلى الشافعي

أقامت إدارة التوعية والإرشاد بجمعية صندوق اعانة المرضى مسابقة القرآن الكريم الحادية عشرة ضمن أنشطتها السنوية لشهر رمضان والتي تشمل جميع مستشفيات الكويت.

وقد أشاد مدير الادارة خالد الهندي بالإقبال على المشاركة من المشاركين من مختلف القطاعات الصحية بالمستشفيات من أطباء وممرضين وإداريين ومرضى وفئة العمالة، مشيرا الى ان المسابقة أقيمت على ثلاثة مستويات وهي:

المستوى الأول تسميع سورة البقرة وقد شارك فيه 49 مشاركا فاز منهم 22 فائزا، والمستوى الثاني خصص لتسميع سورة النور أو سورة يوسف وشارك فيه 35 مشاركا فاز منهم 11 فائزا وجاء المستوى الثالث لتسميع سورة القمر وشارك فيه 31 مشاركا فاز منهم 11 متسابقا ليكون إجمالي المتسابقين 115 وإجمالي الفائزين 44.

وشكر الهندي المشاركين على تفاعلهم كما شكر كل من ساهم في إنجاح المسابقة، مبينا انهم يسعون إلى اغتنام الأوقات الفاضلة فيما يرضي الله عز وجل لاسيما حفظ وترتيل كلام الله تعالى في شهر القرآن.