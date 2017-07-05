أعلن البنك الأهلي المتحد عن رعايته لحفل تخرج الطلبة الكويتيين الذين أتموا دراستهم وحصلوا على شهادات علمية من مختلف الجامعات في مصر للعام الدراسي 2016/2017، والذى أقيم بالقاهرة تحت رعاية وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، وبحضور رئيس لجنة التعليم بمجلس الأمة د.محمد الحويلة، وسفير الكويت بالقاهرة محمد الذويخ، ورئيس المكتب الثقافي بسفاره الكويت في القاهرة د.أحمد المطيري، والملحق الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة د.مريم المذكور، ومدير الحسابات المصرفية الخاصة ـ إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بالبنك الأهلي المتحد أحمد رمزي.

وبهذه المناسبة قام د.محمد الفارس وزير التربية ووزير التعليم العالي بتكريم البنك الأهلي المتحد نظرا لجهوده في دعم الطلبة الكويتيين وتشجعيهم، كما تقدم د.أحمد المطيري بالشكر إلى إدارة البنك الأهلي المتحد، مثمنا جهودهم وحرصهم على مشاركة الطلبة الكويتيين لحظات فرحتهم بالتخرج.

وبهذه المناسبة، أفاد البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي: «نتقدم بالتهنئة للطلبة الكويتيين الذين تخرجوا من الجامعات المصرية ونتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، ونحن فخورون للغاية بأن نرعى هذه المناسبة الخاصة جدا في حياة أبنائنا الطلبة، ونؤكد حرصنا على دعمهم ومشاركتهم لحظات فرحتهم بالنجاح في أي مكان سواء داخل الكويت أو خارجها».

وأضاف البنك أن هذه الرعاية تأتي انسجاما مع حرص البنك الأهلي المتحد على النهوض بمسؤوليته الاجتماعية، ولاسيما حيال الكوادر الوطنية الشابة من خلال دعم الطلبة والعملية التعليمية، لاسيما ان الشباب هم عماد المستقبل، وهم اللبنة الاساسية في عملية التطوير وتحقيق الازدهار في البلاد.