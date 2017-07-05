يرحب مطعم وكافيه «دين & ديلوكا»، الاسم الرائد في تقديم أشهى المأكولات والمنتجات، بموسم الصيف، ويقدم لكم قائمة طعام مميزة ذات نكهات فريدة تتوافر لمدة محدودة فقط. توفر قائمة «لايت بايتس» مزيجا غنيا بالنكهات والتوابل وأطباقا مختارة من السلايدر والتاكو لمذاق مميز يشبع حواسك.

ويمكن لمحبي التاكو الاستمتاع خلال موسم الصيف بتجربة المذاق الأصلي مع تاكو حمسة الروبيان الذي تم إطلاقه خصيصا لهذا الموسم، كما يستطيع عشاق تاكو الشاورما التمتع بتجربة مذاق الصلصات الفريدة التي يقدمها دين & ديلوكا مثل صلصة بيكو دي جالو في تاكو شاورما الدجاج أو الصلصة الشرقية الحارة مع تاكو شاورما دونر، وللذواقة ومحبي الأطعمة الرائعة، كونوا على استعداد لتجربة طبق التاكو الثلاثي الذي يجمع بين سر الخلطات الثلاث.

أما عشاق السلايدر فسيستمتعون بابتكارات موسم الصيف ونكهاته الشهية والتي تشمل سلايدر روبيان الليمون الحار، وسلايدرالدجاج المقرمش بالإضافة إلى برچر سلايدر المفضل لدى زوار دين & ديلوكا. ويمكنكم تذوق جميع هذه النكهات اللذيذة من خلال طلب السلايدر الثلاثي الذي يتيح لك تجربة جميع النكهات المفضلة لديكم.

وتتوافر قائمة «لايت بايتس» بدءا من 5 يوليو حتى نهاية أغسطس، ما يسمح لزبائن المطعم بالتلذذ بكل ما هو جديد لدى دين & ديلوكا، الأفنيوز.