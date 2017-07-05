مع بدء فعاليات مفاجآت صيف دبي المنتظرة بحفاوة، أصدر منظمو الحدث جدول الفعاليات الخاص بهذا العام والذي يضم مجموعة واسعة من العروض وتجارب التسوق الممتعة والفعاليات الرائعة على مدى ستة أسابيع.

وتعود مفاجآت صيف دبي في دورتها العشرين والتي تنظم بين 1 يوليو و12 أغسطس لتقدم عروضا لنخبة من أفضل متاجر التجزئة في دبي ولتلقي الضوء على مجموعة من الوجهات الترفيهية والأنشطة المتاحة في مختلف أرجاء المدينة خلال أشهر الصيف، ابتداء من فعاليات المراكز التجارية مرورا بالحفلات الموسيقية ووصولا إلى عروض الشخصيات الكرتونية التي تلائم كل أفراد العائلة. ويوضح منظمو الحدث فيما يلي كل المعلومات حول فعاليات هذا العام التي تغطي مختلف أرجاء المدينة.

وتنطلق مفاجآت صيف دبي هذا العام بتألق مع ستة أسابيع من التخفيضات على منتجات مختلفة بنسب تتراوح ما بين 30 و75% طوال فترة الحدث.

وستقوم بعض أشهر العلامات التجارية العالمية بعرض تخفيضات مذهلة لتتيح الفرصة للعملاء للاستفادة من صفقات رائعة في مختلف المراكز التجارية ومناطق التسوق في دبي خلال فترة الصيف.

وسيتمتع المتسوقون بصفقات مذهلة في منتصف الأسبوع مع تخفيضات 72 ساعة والتي تستمر من يوم الإثنين حتى الأربعاء من كل أسبوع خلال فترة مفاجآت صيف دبي، بينما ستقدم مفاجأة يوم الجمعة للجمهور صفقة تسوق لا تصدق كل يوم جمعة خلال فترة الحدث ابتداء من 7 يوليو. ولن يتم كشف النقاب عن تفاصيل التخفيضات المنتظرة إلا قبل 24 ساعة من انطلاقها من أجل تحفيز المتسوقين على المتابعة الحثيثة لموقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من عدم تفويت فرصة الاستفادة من العروض.

وتتويجا لستة أسابيع رائعة من التخفيضات والعروض الترويجية، ستبلغ عروض مفاجآت صيف دبي ذروتها في تخفيضات العرض النهائي التي تبدأ في 10 أغسطس وتنتهي 12 أغسطس.

وستضم تخفيضات العرض النهائي التخفيضات النهائية على الأسعار لموسم الصيف، لتمنح المتسوقين فرصة أخيرة للحصول على أفضل التخفيضات قبل نهاية حدث المفاجآت.