أعلن مول 360 - وجهة التسوق الرائدة التابعة لشركة التمدين لمراكز التسوق، عن توقيع عقد تأجير مع شركة حبشي وشلهوب ذ.م.م لافتتاحCH Carolina Herrera، ليكون مول 360 الموقع الجديد لافتتاح فرعها الثاني في الكويت، وذلك حرصا منه على تنويع تشكيلة متاجره لبيع التجزئة وفقا للمقاييس العالمية، وتوفير تجربة تسوق فريدة لرواده.

وسيقدم متجر CH Carolina Herrera مجموعة مميزة من الأزياء التي تجمع ما بين الأناقة السلسة والفخامة العصرية، حيث تم استخدام أقمشة مختلفة كالحرير، والشيفون والقماش المزين بالريش.

وتعكس أغلب تصاميم CH Carolina Herrera أحدث صيحات الموضة بأسلوب راق وأنيق، كما سيقدم المتجر تشكيلات مميزة لموسم الخريف لكل من النساء والرجال والأطفال عند افتتاحه.

ولطالما حرص مول 360 على التعاون مع علامات تجارية مرموقة لتوسيع مزيج محلات التجزئة لدى المول، ولتلبية احتياجات الشريحة الأوسع من المتسوقين ليكون وجهة التسوق الأولى في الكويت. ولمعرفة المزيد عن آخر أخبار المول يرجى زيارة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمول 360.