وقعت الشركة التجارية العقارية اتفاقية مع مطعم زافران الهندي الذي يقع في مجمع مطاعم لايت في منطقة المهبولة، وذلك لتقديم خصم 15% لحاملي بطاقــــة نخبــــة التجاريـــة.

ويتميز مطعم زافران بأطباقه الهندية الأصيلة التي يتمتع بها مطبخ الشمال الغربي من الهند، ومن خلال فريق عمل مدرب، وطهاة ذي خبرة عالية، يقدم المطعم مجموعة واسعة من الأطباق الطازجة ذات المكونات عالية الجودة والمتبلة ببهارات منزلية، حيث صممت لائحة الطعام بعناية لتقدم لزوار زافران ألذ الأكـــلات من المطعم الهنــــدي ونكهـــات لا تنسى.

تم تصميم بطاقة «نخبة التجارية» المميزة من قبل الشركة التجارية العقارية كميزة إضافية لجميع عملاء الشركة ليستمتعوا بعروض وخصومات مقدمة من المحلات والمطاعم التي تقع في عقارات الشركة ومنها: برج التجارية، فندق سيمفوني ستايل الكويت بمطاعمــــه، مجمع سيمفوني ستايــــل، مجمـــع مطاعم لايت، وغيرها مــــن العقـــارات التجاريـــة والسكنيـــة الأخـــرى.

كما طورت الشركة التجارية العقارية تطبيق «Al Tijaria Elite» المتوافر على متجر الأندرويد ومتجــــر أبــــل وذلك لتوفيـــــر تجربة سهلة لعملائها في استخــــدام بطاقة نخبة التجارية والتعرف على المحـــلات المشاركة والعروض التي تقدمهــــا.