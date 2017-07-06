استضافت كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت بيت التمويل الكويتي (بيتك)، الذي تواجد عبر جناح خاص ضمن مبادرة تعزيز التواصل مع طلبة ورواد الكلية وعملاء حسابي في اطار المسؤولية الاجتماعية للبنك والحرص على دعم الطلبة والشباب ومكافأة شريحة عملاء حسابي.

وأشاد عميد كلية العلوم الاجتماعية د.حمود القشعان بمبادرة «بيتك»، لافتا الى ان البنك شريك رئيسي في انشطة الكلية المختلفة بما يدعم الطلبة ويسهم في مساندة جهودهم نحو تحقيق النجاح.

وأشار الى أن مبادرة «بيتك» تترك الأثر الايجابي الكبير في نفوس الطلبة ورواد الكلية، ولاسيما أن عدد طلاب كلية العلوم الاجتماعية يبلغ 4 آلاف طالب، ويزورها يوميا نحو 27 الف طالب كونها تقدم مواد تعليمية مشتركة مع جميع الكليات الاخرى في الجامعة، منوها بأن تواجد «بيتك» في الكلية يهدف ايضا الى زيادة وعي الطلبة والشباب بأهمية التعامل السليم مع الاموال وأن الادخار والتوفير لا يعني تجميد الاموال وانما حسن استخدامها، مشيدا بريادة «بيتك» في صناعة التمويل الإسلامي وتميزه في تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية على المستويين المحلي والعالمي.

كما أشاد أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية د.خالد القحص ود.فواز العجمي ود.محمد البلوشي بدعم «بيتك» للأنشطة الطلابية وبجهود البنك في دعم مبادرات الشباب بشكل عام.

ويطرح «بيتك» برنامج «حسابي» للشباب بين 15 و21 عاما بمزايا نوعية، ضمن الاهتمام المتواصل بشرائح العملاء المختلفة، وابتكار صيغ منتجات وخدمات جديدة يتم من خلالها الوفاء باحتياجات كل شريحة، بما يلائم خصائصها العمرية واهتماماتها المتعددة.

ويعبر «حسابي» للشباب عن طموح وتطلعات وخصائص هذه الشريحة، وينسجم مع توجهات «بيتك» نحو استقطاب أكبر عدد ممكن منهم، بحيث يمثل الشباب نسبة كبيرة من المجتمع الكويتي، كما يمثل مبادرة من البنك نحو تنويع المنتجات والخدمات المصرفية.

ومن أهم المزايا التي يقدمها برنامج «حسابي» للشباب، الحصول على بطاقة «حسابي» للسحب الآلي ذات تصميم شبابي مميز، بالإضافة إلى تمكينهم من الحصول على بطاقة «حسابي» مسبقة الدفع وفق الضوابط الائتمانية، والتي يمكن استخدامها تماما مثل البطاقة الائتمانية لحجوزات الفنادق والطيران عالميا وعبر الإنترنت، واستخدامها في أجهزة الدفع POS في المحلات التجارية. كما يمنح الحساب العديد من العروض التي يتم تقديمها بشكل متواصل وبأكثر من مجال، بحيث يتم تقديم خصومات كبيرة في مجموعة مختارة من أشهر وأهم المتاجر والمحلات التي تبيع السلع والمنتجات الخاصة بالشباب.

ويمكن برنامج «حسابي» العملاء الشباب من فتح أي نوع من أنواع الحسابات التي يفضلونها (توفير استثماري - خدمة آلية - وديعة استثمارية) من دون تقييدهم بحساب معين.

ويشكل برنامج «حسابي» للشباب ركيزة مهمة، وخطوة متقدمة لتطوير العلاقة بين «بيتك» والشباب، من خلال برامج وقنوات اتصال تسهم في بناء ثقافة مصرفية متميزة وخلق ولاء مستمر، تكسب الشباب الخبرات وتوفر لهم جوانب ترفيهية وتعليمية تعزز من روح التواصل والتفاعل، وتعمق الأهداف المشتركة لبناء مستقبل أفضل.