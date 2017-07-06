صرح نائب الرئيس التنفيذي لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (فيوتشر كيد) خالد بدر المجرن الرومي، بان الشركة اعلنت إعادة افتتاح فرع الشركة في مجمع سليل الجهراء، والانتهاء من تنفيذ الديكورات الداخلية ووصول احدث وأجمل الألعاب الجماعية والفردية.



واكد المجرن الرومي، أن الافتتاح الرسمي للمرحلة الأخيرة لتطوير فرع سليل الجهراء سيكون يوم 8 يوليو بإذن الله، ليضاف لمسة جديدة من جمال وروعة الديكورات التي تم تنفيذها على اعلى مستويات وأرقى الأذواق تعبر عن روح الإثارة والمرح، وتعلن عن وصول ألعاب الترفيه الجديدة التي تتناسب مع الأطفال وتلبي احتياجاتهم حيث المتعة والمغامرة التي لا تنتهي، وهذا بفضل من الله وبتضافر الجهود.



وأضاف ان التطوير مستمر في باقي مواقع طفل المستقبل، كما تحرص ادارة التطوير بالشركة على مراعاة كافة شروط الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة وراحة زوارنا الأعزاء، حيث ان شركة طفل المستقبل هي الرائدة في سلسلة الترفيه العائلي الآمن في الكويت، والتي تديرها بأحدث الأساليب.



وجدير بالذكر ان موعد الافتتاح سيكون السبت 8 يوليو الساعة 6 مساء، وسيشهد الحفل عروضا للشخصيات الكارتونية المحببة والعروض الشيقة، وسيتم توزيع الهدايا المجانية على الأطفال بالإضافة الى خصومات 25% على جميع الالعاب الجماعية احتفالا بهذه المناسبة.