أعلنت أوريس عن الإصدار المحدود من ساعة Big Crown المخلد لحاملة الطائرات شارل ديغول الفرنسية.

وتشعر أوريس بالفخر الشديد لإعلائها الإصدار المحدود من الساعة المصنعة لتكريم طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول، سفينة قائد الاسطول الفرنسي. تعتمد ساعة PA Charles de Gaulle Oris Limited Edition على طراز من أكثر طرز الشركة رمزية وهو Big Crown، وسيبلغ عدد قطعها 1890 قطعة فقط، شكل الساعة مستوحى من العام الذي ولد فيه الجنرال الفرنسي البارز شارل ديغول، مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة.

وعملت أوريس مباشرة مع ضباط السفينة لابتكار هذه الساعة. وشعار حاملة الطائرات مطبوع على القرص، كما ان طرف عقرب الثواني المركزي المنحني ملون بألوان العلم الفرنسي وهي الأزرق والأبيض والأحمر، وشعار حاملة الطائرات شارل ديغول منحوت على غطاء العلبة، نقش التاج برقم التعريف R91 الخاص بحاملة الطائرات، وبهذا تكون الساعة إشادة تستحقها اعظم سفن العالم.

لما شرعت السفينة في الخدمة الفعلية في عام 2001، أصبحت حاملة الطائرات شارل ديغول اول سفينة سطح تعمل بالطاقة النووية وثامن حاملة طائرات في البحرية الفرنسية. وتظل اليوم حاملة الطائرات السفينة الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية خارج البحرية الأميركية، كما انها اضخم سفينة حرب تابعة لدول اوروبا الغربية حاليا.

وعمل شارل ديغول لأكثر من 15 عاما كضابط لحماية فرنسا وحلفائها وتتميز حاملة الطائرات بقدرة حشد تتم في غضون 72 ساعة وباجتياز منطقة العمليات بسرعة 27 عقدة، وكذا السفر لمسافات تصل الى 1000 كم يوميا، تحتوي الحاملة على منجنيقين بمسافة إطلاق طولها 75 مترا، وتستطيع اطلاق طائرة وزنها 25 طنا في ثانيتين بسرعة 270كم/ الساعة كل 30 ثانية، اي انها تستطيع اطلاق 20 طائرة في 10 دقائق من على سطحها. كما تتمتع السفينة بطاقة حمل 1950 بحارا، وقد خدمت السفينة في أفغانستان وليبيا والعراق وسورية.

تعتمد ساعة PA Charles de Gaulle على ساعة Oris Big Crown، وقد اصبحت احدث ساعة حربية للشركة، تصنع شركة اوريس الساعات المصممة لتلائم البيئات الصعبة منذ اكثر من قرن، وهي معروفة الآن في صفوف الملاحين والطيارين والسائقين في جميع انحاء العالم، كشركة مبتكرة ومصنعة للساعات القوية والموثوقة وفائقة الأداء.

تشترك الساعة الجديدة في عدد من المزايا مع طرز مجموعة Big Crown الأساسية. فهي تحتوي على علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ يبلغ قطرها 40 مم مزودة بإطار مخدد وتاج لولبي كبير الحجم من الفولاذ (تصميم يعود بالذاكرة إلى ساعة Oris Big Crown الأصلية لعام 1938)، وقرص أسود مزود بأرقام مطبوعة شديدة الوضوح وتحمل الساعة بداخلها محركا ميكانيكيا اوتوماتيكيا يشغل التعقيد البارز لمؤشر التاريخ، الذي يشير إليه العقرب المركزي بواسطة طرف هلالي احمر يشير الى تدرج يدور خارج القرص.

يقول الرئيس التنفيذي للشركة، أورليش ف هيرتسوج: «يغمرنا الفخر الشديد لتواصل طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول معنا وعلى دعوتهم لنا لابتكار ساعة مخصصة لهم، فالسفينة وطاقمها يعملون في خدمة فرنسا وحلفائها بشجاعة وتميز، إنه لشرف عظيم لنا تقديم الساعة محدودة الإصدار ووضع اسم شارل ديغول على ساعة أوريس».