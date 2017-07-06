أعلنت شركة محمد حمود الشايع عن أسماء الفائزين في السحب ربع السنوي لنادي الامتيازات، وقد حصل الفائزون التسعة على جوائز بلغ مجموع قيمتها أكثر من 60000 دينار. ويأتي هذا السحب كجزء من مجموعة واسعة من المزايا التي يحصل عليها أعضاء نادي الامتيازات الخاص بشركة الشايع.

وقد حصل الفائز الأول على جائزة قيمتها 15000 دينار كويتي، في حين فاز ثلاثة بجوائز قيمتها 7500 دينار لكل منهم، وكسب خمسة آخرون جوائز بقيمة 5000 دينار كويتي لكل منهم، وتقدم جميع هذه الجوائز للفائزين كرصيد في بطاقات الشايع. وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة.

كما يقدم نادي الامتيازات لأعضائه شهريا فرصة الفوز بواحدة من 20 جائزة تصل قيمتها الى 2000 دينار، ويحصل الأعضاء على فرصة لدخول السحب الشهري مقابل كل 5 دنانير كويتية ينفقونها لدى أي من محلات العلامات التجارية لشركة الشايع، وإذا بلغت قيمة مشتريات العضو 1000 دينار أو أكثر، سيدخل تلقائيا في السحب ربع السنوي لكل 1000 دينار كويتي ينفقها خلال ربع السنة ويحصل على فرصة لربح واحدة من 9 جوائز تصل قيمتها الى 15000 دينار كويتي.

ومن المقرر إجراء السحب ربع السنوي القادم في أغسطس المقبل لأعضاء النادي ممن أنفقوا 1000 دينار كويتي أو أكثر لدى محلات الشايع المشاركة في أبريل ومايو ويونيو.

وتقدم شركة الشايع لزبائنها من خلال مجموعة العلامات التجارية العالمية التي تديرها ومحلاتها المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت والشرق الأوسط تشكيلة واسعة من الخدمات والمنتجات التي تلائم جميع الأذواق، وتعد محلات ومطاعم ومقاهي شركة الشايع الوجهة المفضلة لملايين الزبائن في المنطقة ممن يبحثون عن تجربة تسوق فريدة مع علامات تجارية شهيرة مثل ستاربكس، واتش آند ام، ومذركير، ودبنهامز، وفيكتوريا سيكريت، وهارفي نيكلز، وماك، وباث & بودي ووركس، وبي اف تشانغز، وذي تشيزكيك فاكتوري، وبووتس، وبوتري بارن، وكيدزانيا.

كما سيستفيد أعضاء برنامج مكافآت ستاربكس MY Starbucks Rewards بشكل تلقائي من مزايا العضوية في نادي الامتيازات وسيحصلون على فرص المشاركة في السحوبات الشهرية وربع السنوية إذا كان رقم الهاتف الذي سجلوا به في برنامج مكافآت ستاربكس هو نفس الرقم المستخدم في الاشتراك في نادي الامتيازات.

نادي الامتيازات متاح للجميع في الكويت، وللانضمام إليه، يكفي القيام بخطوات بسيطة مثل تحميل التطبيق من جوجل بلاي أو آبل ستور أو الاشتراك في النادي عند زيارة أي من محلات الشايع المشاركة، وبإمكان أعضاء النادي استخدام التطبيق الذي يمكن تنزيله على الهاتف المحمول لمتابعة العلامات التجارية المفضلة لديهم والتعرف على مزايا نادي الامتيازات والحصول على مكافآتهم بسهولة أكبر.

وبإمكان أعضاء النادي أن يطلعوا على العلامات التجارية التي تديرها الشايع، بالإضافة إلى أسماء الفائزين في السحوبات الشهرية وربع السنوية على تطبيق نادي الامتيازات وعلى موقع http://www.alshaya.com/ar/privileges-club، وبإمكان الجميع أيضا متابعة البرنامج وآخر أخباره على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك www.facebook.com/ThePrivilegesClub/ وإنستغرام www.instagram.com/theprivilegesclub/.