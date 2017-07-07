كرّم بنك الكويت الوطني موظفيه المتطوعين في المبادرات والنشاطات الاجتماعية والخيرية التي يطلقها البنك على مدار العام وفي مقدمتها مبادرة «افعل الخير في شهر الخير» وسباق المشي وبرامج دعم الطلبة والأطفال المرضى وغيرها.

وقامت الإدارة التنفيذية في البنك ممثلة بالرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة البحر والرئيس التنفيذي للبنك في الكويت صلاح الفليج بتقديم شهادات تقدير للموظفين المتطوعين في حملات البنك الإنسانية والخيرية وذلك في لفتة تقديرية تعكس فخر البنك بهم وبتبنيهم لثقافته المتأصلة في الخدمة الاجتماعية، واعتزازا بتفانيهم في ترجمة الرسالة الإنسانية وأخذهم على عاتقهم الخدمة الاجتماعية إلى جانب عملهم الرسمي.

ويساهم المتطوعون من موظفي البنك سنويا بشكل فعال في انجاز ما يطلقه البنك من نشاطات وفعاليات، ويقومون باجتماعات متواصلة لمناقشة مهامهم وتوزيع الأدوار على كل منهم وبحث السبل الكفيلة بخدمة المجتمع بأفضل طريقة تصل لمختلف الشرائح والفئات.

ويحرص بنك الكويت الوطني على تنمية مفهوم التطوع لدى موظفيه من خلال تعزيز ارتباطهم بالأعمال الإنسانية والنشاطات الاجتماعية التي ينظمها. كما اصبح مفهوم التطوع لدى أسرة البنك قناعة وثقافة متأصلة، فهم يعملون باندفاع وبروح الفريق الواحد ولا يتأخرون عن المشاركة في المناسبات والنشاطات الاجتماعية التي يقيمها البنك.

وعلى غرار كل عام، كثف المتطوعون هذا العام مساهماتهم في مختلف مبادرات البنك، حيث كان لهم دور حيوي في انجاز وتنفيذ النشاطات الاجتماعية ومنحها قيمة اضافية مستمدة من اندفاعهم وروحهم المعطاءة. وينضم سنويا للتطوع في برامج البنك الاجتماعية عدد كبير من الموظفين الذين يعكسون صورة العائلة الحقيقية التي يتألف منها البنك والتي يجمعها جميعها التزامها بمسؤوليتها تجاه المجتمع وأفراده.

ويذكر ان موظفي بنك الكويت الوطني يتطوعون على مدار العام في جميع مبادرات البنك وفعالياته على سبيل المثال سباق الوطني السنوي للمشي حيث يساهمون بدور كبير في انجاز هذا الحدث السنوي الضخم الذي يتطلب تنظيمه جهدا كبيرا. ويضاف الى ذلك العديد من الفعاليات الاجتماعية التي يحرص البنك الوطني على الالتزام بتقديمها كبرنامج رمضان السنوي «افعل الخير في شهر الخير» والزيارات المنتظمة الى الاطفال في عدد من المستشفيات وفي مقدمها مستشفى الوطني للأطفال الى جانب القيام بحملات توعوية بيئية لخدمة المجتمع، بالإضافة الى حملات التوعية الاجتماعية والصحية لمخاطر سرطان الثدي والتبرع بالدم وغيرها من النشاطات الانسانية المتنوعة.