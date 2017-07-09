تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية في المجتمع

نظم بنك الكويت الوطني حملة تبرع بالدم لموظفيه ليكرس التزامه الدائم في خدمة المجتمع، ولاقت الحملة تفاعلا كبيرا من قبل موظفي البنك الذين توافدوا فورا إلى برج الراية والفرع الرئيسي، حيث تواجد بنك الدم، وعبروا عن التزامهم وواجبهم الإنساني تجاه جميع المرضى والمحتاجين للدم.

وتعليقا على هذه المبادرة، قال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي: إن بنك الكويت الوطني يحرص على توفير مختلف سبل الدعم للمؤسسات والجمعيات المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية في الكويت، إلى جانب قيامه بصورة مستمرة بتنظيم الأنشطة والحملات التوعوية متعددة الأهداف، الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية بين أفراد المجتمع.

وأضاف التركي أن هذه الحملة للتبرع بالدم ليست الأولى التي ينظمها بنك الكويت الوطني دعما لبنك الدم، إذ يواصل تنظيم الحملات المماثلة تعبيرا عن روح المشاركة الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية.

وأشاد فريق بنك الدم بهذه المبادرة الطيبة والرائدة، مشيرا الى ما يقوم به بنك الكويت الوطني من نشاطات تخدم المجالين الخيري والإنساني في الكويت، انطلاقا من التوجه الواضح لبنك الكويت الوطني الهادف إلى خدمة الوطن والمجتمع الكويتي.

ويحفل سجل البنك الوطني بالعديد من المبادرات الريادية الاجتماعية والإنسانية التي تغطي مختلف المجالات، وتتضمن تلك المبادرات حملات توعية صحية كالصحة العامة والسمنة وصحة الأسنان، إضافة إلى التوعية بمكافحة الأمراض. وفي مقدمة هذه المبادرات الحملة السنوية لمكافحة سرطان الثدي والكشف المبكر عنه وغيرها من الحملات الهادفة.