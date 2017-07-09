حمادة: البرنامج يهتم بتنمية الطاقات البشرية للشباب في الوطن العربي

انطلاقا من حرصها على دعم جيل الشباب وتوجيه طاقاتهم لما فيه خير البلاد، وتماشيا مع برنامجها الرائد في المسؤولية الاجتماعية، أعلن الصندوق الكويتي للتنمية رعايته لبرنامج «البروتيجيز» الجيل السابع لعام ٢٠١٧ للمرة الثانية، حيث دعم الصندوق البرنامج في بداياته في الجيل الثاني.

وفي هذا الصدد، أكدت مديرة إدارة الإعلام في الصندوق الكويتي للتنمية منى العياف أن مشاركة الصندوق تأتي في إطار تعزيز مسؤوليته الاجتماعية محليا بمساهمته في العديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المحلية والتي تساهم في دعم جهود التنمية داخل الكويت، بالإضافة إلى دعم جهود التنمية البشرية وبما لا يخل بمهمة الصندوق ورسالته الأساسية.

من جهتها، صرحت مدير برنامج البروتيجيز م.دانه حماده قائلة: «إن هذا البرنامج يهتم بالدرجة الأولى بتنمية الطاقات البشرية للشباب في الوطن العربي وليس الكويت فقط كما أننا نؤمن بأن هذه الأجيال تستحق بأن تلقى الأفضل لتقوية شخصيتهم. كما نؤمن بأن هؤلاء الشباب لديهم طاقة هائلة لا تحصى ويحتاجون إلى إخراجها ليكونوا مؤثرين في المستقبل، وأن من شأن هذا الدعم الذي يأتي من الصندوق الكويتي للتنمية أن يحفزنا لاستكمال مسيرة البرنامج والاستمرار في مساعدة الشباب في حياتهم».

وقالت: «نحن سعيدون بهذا التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية وللمرة الثانية حيث يحقق مثل هذا التعاون الأهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها مع الشباب الكويتي بشكل خاص والشباب العربي بشكل عام».

وأضافت: «أن برنامج البروتيجيز سينطلق في التاسع من يوليو على أن يستمر لمدة ٦ أسابيع بين الكويت وبرلين وبراغ.ونحن نشجع كل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٦ و٢٤ سنة لمعرفة المزيد عن البرنامج والتسجيل للالتحاق بالجيل الثامن في أقرب وقت ممكن عبر الموقع الإلكتروني www.theproteges.org».