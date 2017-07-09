كشف «المهلب مول» عن فائزي مهرجان التسوق الضخم الذي أطلق في مايو 2017، واشتمل السحب الذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، على تتويج العديد من الفائزين بمجموعة من الجوائز.

وكان النصيب الأكبر من حظ أصلان المتروك بعد شرائه مجموعة من الألماس من متاجر «الأربش للمجوهرات»، فقد حصل على أكبر عدد من الجوائز، دراجة «فيسبا»، جهاز «نوت بوك لينوفو» وقسيمة شرائية بقيمة 100 دينار من شركة طيران الجزيرة.

وحصل كل مــن: ديا كادياري على «جيـــــب رينجايد»، مشعل عبدالكريم الجري ومنى سعود المرشاد على جهاز «آيفون 7»، لينا موفق على جهاز «نوت بوك لينوفو»، منى محمد القطيفي على «آيباد».

من جهة أخرى، تم منح قسيمة شرائية بقيمة 100 دينار من شركة طيران الجزيرة لكل من: أحمد عبدالرزاق اللهو، هيا يوسف الميلم، فاطمة عبدالرحمن، محمد عوض عوض، سلمى أحمد أبل، وألطاف محمد المطوع.

وأدى السحب أيضا إلى اختيار فائزين احتياطيين ومن ضمنهم: زينب محمد غلوم، مها محمد، ورمضان يونس.

وشهدت أشهر المهرجان إقبالا واسعا، ويتوقع أن يستقطب المزيد من الرواد وسط الأجواء الاحتفالية التي تستمر حتى سبتمبر 2017.

ويوفر «المهلب مول» للزوار فرصة واحدة للدخول في السحب المقبل والذي سيقام يوم 7 سبتمبر 2017، مقابل كل 10 د.ك ينفقونها خلال المهرجان، يتيح لهم الدخول تلقائيا في السحوبات الشهرية. كما يقدم فرصا للفوز بسيارات «جيب رينجايد» و3 دراجات «فيسبا»، و15 تذكرة طيران وأحدث هواتف الآيفون وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى ذلك حققت عروض «بلاك فرايدي» العالمية لأول مرة في الكويت، نجاحا كبيرا في «المهلب مول»، وجذبت أعدادا هائلة من الزوار على مدار يومين، حيث استمتعوا بالعروض الاستثنائية والخصومات غير المسبوقة على مشترياتهم من المحلات المشاركة في أجواء ترفيهية مليئة بالمفاجآت.

ويسعى «المهلب مول» لتوفير تجربة تسوق استثنائية وفريدة من نوعها بتقديم المزيد من التنوع وتعزيز تجربة التسوق لعملائه.