بشراكة استراتيجية مع برج الحمراء ومازيراتي انطلق أسبوع الكويت للموضة العالمية في الكويت، الحدث الأبرز من نوعه والذي وضع الكويت على خارطة التصميم العالمي ضمن الأسواق العالمية الرائدة في هذا المجال.

وفي إطلالة ساحرة مفعمة ومليئة بالسحر والأناقة ومن أعلى قمة في الكويت من الطابق 60، احتضن برج الحمراء العرض الأول لأسبوع الكويت للموضة العالمية، والذي تضمن مفاجآت خاصة بالنسبة لعروض تصاميم الأزياء والمجوهرات.

وأعربت شركة الحمراء العقارية عن سعادتها باستضافة هذا الحدث المتميز انطلاقا من احساسها بالمسؤولية الاجتماعية لإبراز دور الكويت كوجهة للسياحة والتسوق في العالم العربي، حيث شكل أسبوع الموضة المنصة الوحيدة محليا لعرض تصاميم عالمية فريدة ورفيعة المستوى وقدم نمطا فريد ا في الأزياء التي صممت خصيصا لتتناسب مع الذوق الكويتي الرفيع، وتبني آخر الصيحات العالمية بما يتوافق مع الذوق والتقاليد الكويتية العريقة.

وأعربت المدير التنفيذي لأسبوع الكويت للموضة العالمية رباب الحمادي عن امتنانها لشراكة الحمراء لإتاحة فرصة التعاون في تنظيم هذا الحدث الضخم على مستوى الكويت والذي كان حدثا بارزا وناجحا، وأثنت على التنظيم المتميز وتوفير الإمكانيات من قبل الحمراء لإنجاح هذا الحدث الكبير.

تألقت الخلفية الرئيسية لمنصة العروض بشعار «مازيراتي» المتميز، كما ترافقت الفعالية على مدى أيامه مع عرض سيارة «ليفانتي S»، أولى ابتكارات العلامة من السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، وذلك ضمن مجمع «الحمراء مول»، ما أتاح أمام الحضور فرصة قيمة لاختبار قيادة هذه السيارة الفريدة.

وقال زياد أبو شقرا، مدير العلامة التجارية لـ«مازيراتي» في الكويت: «فخورون بهذا التعاون مع» أسبوع الكويت للموضة العالمية «بنسخته لعام 2017، فمن المعروف عن «مازيراتي» تمثيلها المعنى الحقيقي للمهارة الحرفية الإيطالية المدعومة بروعة التصميم وجودة الأداء، حيث تقدم العلامة تحفا فنية آسرة تتشابه في قيمتها الإبداعية مع تلك الي يطرحها أسبوع الموضة في الكويت، ونتطلع بشوق لنكون جزء من فعاليات مشابهة».

وعرضت 20 مجموعة لربيع وصيف 2017 لمصممين عالميين من باريس ولبنان والمغرب والجزائر والكويت لتلبية كافة الأذواق الباحثة عن التشكيلة الرفيعة من اجواء عالمية وعربية، كما شاركت علامات تجارية رائدة من ابرزها لانكوم، بيضون، إيف سان لورانت، علي حسين الأربش، نوبل كلينك، تواق للعطور، شركة بون فواياج للسياحة والسفر، رحلة.كوم، سبا أند مور، شركة علي عبدالوهاب، أزهار المسك للعطور، اوغوري للدعاية والإعلان، وجريدة كويت تايمز.