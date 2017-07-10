نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك) حفلا تكريميا لتتويج الفائزين والفائزات بمسابقة «قارئ الشهر» التي اطلقها البنك للاطفال عملاء حساب «بيتي» من سن 6 - 10 سنوات، وعددهم 16 فائزا.

حضر الحفل عدد من اولياء الامور ومسؤولي العلاقات العامة وممثل من الادارة الشرعية في البنك، وشهدت المسابقة التي اطلقها البنك بالتزامن مع شهر رمضان اقبالا كبيرا من المشتركين، وجرى توزيع شهادات تقديرية للفائزين وجوائز نقدية تودع في حساباتهم.

واجتاز الفائزون اختبارات المسابقة التي اشتملت على تلاوة لعدد من قصار السور تم عرضها على لجنة من الادارة الشرعية في «بيتك».

وجاء اطلاق هذه المسابقة بهدف تحفيز عملاء البنك ومتابعيه على تشجيع ابنائهم للمشاركة في المسابقات القرآنية الرمضانية التي تعود بالنفع الكبير عليهم دينيا واجتماعيا وتشحذ هممهم خلال الشهر الفضيل، حيث لاقت ترحيبا كبيرا من اولياء الامور والجمهور وتمت تغطيتها على قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشملت المسابقة عملاء حساب «بيتي» للأطفال فقط، الا انه يحق للاطفال الذين لا يمتلكون حساب «بيتي» ان يقوموا بفتح حساب ومن ثم المشاركة في المسابقة، حيث لا يشترط مدة مسبقة لاستخدام الحساب.

ويحرص «بيتك» على تنظيم مثل هذه المسابقات والفعاليات التي من شأنها ان تساهم في اعداد جيل متمسك بمبادئه واخلاقه الاسلامية من خلال اتباع التعاليم السمحة والسلوكيات الحميدة التي يحث عليها القرآن، كما لها دور في صقل مهارات ابناء المجتمع في المراحل التعليمية المختلفة بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

وتجسد هذه المبادرة التي يحرص «بيتك» على تنظيمها في شهر رمضان من كل عام، رسالة «بيتك» التي ترتكز على التنمية المجتمعية التي هي ركيزة النجاح والنمو الاقتصادي.