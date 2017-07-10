تستمر أنشطة الصيف المرحة في كيدزانيا، مدينة الأطفال النموذجية المصغرة للتعليم الترفيهي، حيث بإمكان الأطفال الذين يقضون عطلة الصيف في الكويت الانضمام إلى المخيم الصيفي لدى كيدزانيا، والاستمتاع بأكثر من 25 ورشة عمل تعليمية وترفيهية تنمي اهتماماتهم وهواياتهم المختلفة.

ويوفر المخيم الصيفي لرواد كيدزانيا خيارات تشمل بطاقة اليوم الواحد، أو الأسبوع أو الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع، والتي تتضمن بالإضافة إلى ورش العمل التعليمية، وجبات مجانية وساعات إضافية من اللعب يوميا وشهادة إكمال نشاط خاص بكل ورشة وبطاقة دخول مجانا لمرافق واحد من الكبار للأطفال دون سن 8 سنوات.

كما يمنح المخيم الصيفي الأطفال الفرصة لاكتشاف مواهبهم وهواياتهم في مجالات تغطي العلوم وتصميم الأزياء والفنون والحرف اليدوية والتحديات والألعاب الرياضية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة المعلومات، وغيرها، بالإضافة إلى ذلك، يضم المخيم ورش عمل تعليمية مصغرة للأطفال الصغار (من 2 الى 4 سنوات) تركز على تطوير مهاراتهم الحركية والجسدية والذهنية في إطار بيئة ترفيهية مرحة ورائعة.

يمتد مخيم كيدزانيا الصيفي حتى 10 أغسطس، 2017. ويمكن لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل أطفالهم في المخيم تنزيل نموذج التسجيل من الموقع www.kidzania.com.kw وتعبئته، أو الاستفسار لدى أحد موظفينا في مكتب التسجيل في كيدزانيا.