طرحت شركة روائع جنيف للساعات بسوق الخليجي الكويتي ماركة جديدة تلبي جميع الأذواق وشتى الأعمار وتسدل الستار عن تبنيها علامة تجارية رائدة في عالم الصناعات الفاخرة CHARLES JOURDAN حصريا ولأول مرة في الكويت، تقدم لكم أرقى تشكيلة من الساعات التي تعكس مفهوم الروح الشغوفة بالأناقة والقوة والجمال في آن واحد، مزيج مبدع بتصميم وهندسة استثنائية وبراعة لا مثيل لها.

وتفخر روائع جنيف للساعات والمجوهرات بتقديم كل ما هو مناسب ومنفرد من نوعه من تصاميم الماركة العالمية CHARLES JOURDAN والتي حصريا لدى أفرع روائع جنيف والتي تخطو نحو أسلوب خاص منفرد لترسم مفهوما أكثر أناقة وروعة في عالم الموضة والازياء.

CHARLES JOURDAN مزيج من رقة التفاصيل والتصاميم في صناعتها حيث تتألق في سماء الصناعة الباريسية المعروفة منذ القدم بأنها لا يشوبها شائبة ولا من دقة الصنع ولا من التجدد المستمر في موديلاتها المستوحاة من نمط الحياة المرفهة والمرحة بالإضافة إلى ألوانها مشرقة والمطعمة بالحجارة التي جعلت منها لوحة فنية تتميز بالرقي التصاميم الباريسية لتزين معصمك وهي صنعت خصوصا للنساء اللواتي يطلبن شيئا جديدا ومبتكرا يضيف إلى حياتهن لمسة سحرية من الأناقة والشياكة العصرية والفخامة والتي تم إبداعها من قبل المصممين العالميين اتقنوا في صناعتها لتكتمل إطلالتك ولتكوني مميزة ومتألقة دائما مع تصاميمها الملهمة والتي تجمع بين اللونين الفضي والذهبي لترضي جميع الأذواق ولتناسب إطلالتك في المناسبات السعيدة والرسمية.

روائع جنيف تحرص دائما على ان يكون لدينا أحدث وأرقى الإبداعات المتنوعة من المجموعة المختارة بدقة ماهرة من الساعات والقلائد والأقراط والسلاسل والخواتم والأساور والخرز هي في وئام تام، إن ساعات CHARLES JOURDAN تخلق نظرة أكثر جمالا في عالم الموضة والازياء. فهدفنا الوحيد هو تقديم لك سيدتي الأنيقة كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الموضة والمجوهرات والساعات الباريسية الفاخرة.



لتكوني دائما مع روائع جنيف متألقة ومحط أنظار الجميع من حيث اهتمامك وحرصك بأحدث خطوط الموضة. من خلال ارتدائك ساعة CHARLES JOURDAN كوني على يقين وثقة تامة بأنك ترتدين قطعة من التميز والرقي والفخامة في الصنع والشكل الخارجي اللافت للأنظار.

الجدير بالذكر ان ساعات CHARLES JOURDAN مرصعة بالألماس وأنقى أنواع الألماس ومتوافرة بأسعار تنافسية لا مثيل لها وفي متناول جميع النساء والرجال مع هذه المجموعة من الساعات التي تأسر قلوب من يشاهدها من النساء والرجال، ولا ننسى الرجل بالتصميم المرموق بالساعات التي تحمل نقش دوامة مثيرة متألقة بالأحجار البراقة الكريمة. إن ساعاتCHARLES JOURDAN ساعة نسائية للواتي يطلبن شيئا جديدا يضفي إلى حياتهم ويضيف إليها مقدمة في الأناقة.

تاريخ الساعة

ولد المصمم الفرنسي العالمي CHARLES JOURDAN عام 1883 ووافتة المنية 1976/2/12 وكان معروف بأنه أفضل صانع للاحذية والذي بدأ بصناعتها عام 1919، والجدير بالذكر أن سمعته وصلت لأعظمها في السنوات التي تلت وفاته بعد تولي أبنائه قيادة العلامة التجارية الشهيرة CHARLES JOURDAN

وكان التركيز في الصناعة على أستخدام أفضل المواد المبتكرة. بعد الحلاب العالمية الأولى أفتتح JOURDAN متجر للأحذية بفرنسا وكان موقع المتجر في قلب المنطقة لصناعة الاحذية بفرنسا واهتم بالتركيز على الأحذية النسائية وأصبح هذا شغله الشاغل في مهنته وبعد سنتين من شركة الاحذية الخاصة به تم نقلها إلى مصنع Boulevard Voltaire عام 1921وتم توظيف أكثر من 30 شخص من الجنسية الرومانية.

وفـــي الثـــلاثينيات JOURDAN يعد أول صانع للأحذية النسائية الذي تم نشر الإعلانات في المجلات الراقية للأزياء العالمية وهذا الذي ساعده لكسب الشهرة كبيت ازياء عالمي شهير، وفي عام 1947 أولاده الثلاثة رينيه وشارلز ورولاند التحقوا بالشركة وفي عام 1950 تمت توسعة الماركة التجارية JOURDAN في صناعة تصاميمه للاحذية في المملكة المتحدة.



وقد افتتح JOURDAN وأولاده أول بوتيك له في باريس عام 1957 وعلى الرغم من أن مقر الشركة الرئيسي كان في رومانيا وقد تم منح رخصة لتصميم وصناعة الأحذية تحت مظلة ماركة CHRISITAN DIOR في عام 1959 وفي أعوام عديدة أخرى تم خلق تصاميم تحت تسمية الماركة العالمية PIERRE CARDIN.