أعلن مول 360 عن توقيع عقد استثمار مع شركة «اليسرة فاشن» لافتتاح كنزو، ليكون مول 360 الموقع الجديد لافتتاح فرعها الثاني في الكويت، حرصا منه على تنويع تشكيلة محلاته لبيع التجزئة وفقا للمقاييس العالمية، ليوفر لرواده تجربة تسوق فريدة من نوعها.

ويحتوي دار كنزو الشهير والذي افتتح أول متجر خاص به في باريس سنة 1970، على أزياء متنوعة من كل أنحاء العالم تتميز بألوانها المختلفة النابضة بالحياة والمستوحاة من الغابة الحضرية المفعمة بالإبداع، حيث تعكس مجموعتها حب السفر والفن والثقافة لتجمع كل ما هو فاخر ووفق طابع عفوي تحت سقف واحد.



سيقدم كنزو مجموعة مميزة من الأزياء النسائية والرجالية التي تناسب جميع الأذواق بالإضافة إلى الأحذية والحقائب والإكسسوارات ذات جودة عالية وبأسعار في متناول الجميع.

ولطالما حرص مول 360 على التعاون مع علامات تجارية مرموقة لتوسيع مزيج أعمال التجزئة لدى المول وتلبية احتياجات الشريحة الأوسع من المتسوقين ليكون وجهة التسوق الأولى في الكويت. ولمعرفة المزيد عن آخر أخبار المول يرجى زيارة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمول 360.