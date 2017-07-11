حاز مطعم ماكي جائزة الامتياز من TripAdvisor لسنة 2017 في مواقعه الثلاثة، وأنشئ مطعم ماكي منذ أكثر من 10 سنوات، ومنذ ذلك حازت مجموعة ماكي العديد من الجوائز واثبتت قيادتها في مجال الطهي الياباني المعاصر في الشرق الأوسط (الكويت والبحرين)، قبل التوجه إلى لندن، المملكة المتحدة.

وتمنح هذه الجائزة اقيمة إلى مؤسسات الضيافة التي توفر اعلى مستوى من الضيافة وتقدم المأكولات والمشروبات الأكثر ابتكارا. واستند قرار TripAdvisor بمنح هذه الجائزة الى جودة المنتوجات المتوافرة من قبل المؤسسات الناجحة، والملاحظات المواتية التي تقدم من المسافرين والضيوف على موقع الـ TripAdvisor.

ويعتبر موقع TripAdvisor من اشهر المواقع الدولية المتخصصة للمسافرين التي تساعدهم بالعثور على الفنادق، المطاعم، والعديد من وسائل الترفيه.

وزوار الـ TripAdvisor يتخطون الـ340 مليون زائر في السنة و225 مليون تعليق وملاحظة، تشمل 4.9 ملايين مؤسسة حول العالم.

وقد عبر مؤسسا مطعم ماكي الأخوان أوليفر وعامر زيتون عن سعادتهما وامتنانهما للحصول على هذه الجائزة التي «تثبت آراء ضيوفنا الكرام، وتشهد بتحقيق مهمتنا لتوفير تجربة ممتعة لا تنسى لضيوفنا الكرام».

ويقدم مطعم ماكي الطهي الياباني المعاصر المبتكر، بنكهات الشرق الأوسط، وقدم مؤخرا اطباقا حصرية مثل الواجيو ستيك (بامكانك طبخها بنفسك على حجر الإشيياكي)، كوروجومي (الأرز الأسود) توفو تبنياكي، كاختيار صحي اكثر، والطبق المليء بالنكهات، فور بليجر ماكي الذي «اكتسح» السوق في لندن مع مجموعة واسعة من النكهات.

تطلع إلى الأطباق المعاصرة الأصلية من مجموعة مطاعم ماكي حيث يعمل المؤسسون والطهاة على مدار الساعة لابتكار احدث الأطباق الشهية.