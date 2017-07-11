ربما لن يرغب ضيوف مجموعة فنادق جميرا في أن ينتهي موسم الصيف هذا العام، فقد أعدت المجموعة قائمة حافلة بالنشاطات والفعاليات والتجارب المبتكرة لروادها للاستمتاع بقضاء عطلتهم الصيفية من خلال عرضها الترويجي «90 طريقة للاستمتاع بالعطلة الصيفية» «90 Ways to Summer»، ما يشغل أيام ضيوفها الطويلة بالبهجة والمرح.

وسواء رغب الضيوف في الإقامة في مجموعة من أشهر الفنادق في دبي أو تناول الطعام في الخارج في مطاعم شهيرة تقع في أماكن رائعة أو تعلم طهي شرائح اللحم أو تناول الطعام على ضفاف القنوات المائية في مدينة جميرا أو الاسترخاء فقط على حمام السباحة والاستمتاع بالمناظر الخلابة، فإنهم لن يستطيعوا مقاومــة عرض «90 Ways to Summer» بتجاربه ونشاطاته الجاذبة.

يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ترك جواز السفر في المنزل وحجز إقامة في عدد من الفنادق المفضلة في المدينة والاستفادة من أسعار الصيف المذهلة، واختيار ما يلائمهم من النشاطات التي يتضمنها العرض، فضلا عن عروض المطاعم الرائعة (مثل وجبة الإفطار واختيار الضيف لوجبة الغداء أو العشاء من خلال 60 مطعما) والدخول المجاني إلى حديقة الألعاب المائية وايلد وادي.

وتأتي الإقامة في فنادق المدينة بخصم 20% على أسعار الغرفة مع الإفطار، بينما يمكن للضيوف الراغبين في الإقامة في أحد المنتجعات الشاطئية الحصول على خصم 10%، وفي حال رغب الضيف بالإقامة في أحد فنادق دبي الشهيرة، يمكنه الاستفادة من العرض الخاص الذي يتضمن خصما قدره 25% شاملا وجبة الإفطار في فندق برج العرب جميرا.

وتم تقسيم العرض الترويجي إلى 6 فئات بما يسمح لأفراد العائلة بالاستمتاع بالنشاطات المختلفة، حيث يمكنهم اختيار التجارب العائلية، وتناول الطعام، والتسوق، والاستكشاف، واستعادة الحيوية والنشاط، والاستجمام، ولمحبي الطعام، يمكنهم أيضا الاستمتاع بمجموعة تجارب مبتكرة، مثل تعلم طهي السوشي على يد أحد الخبراء في فندق جميرا في أبراج الاتحاد، وجولة في إحدى العبارات التي تقوم بالتوقف عند 3 مطاعم شهيرة مطلة على القنوات المائية في مدينة جميرا، أو تعلم طهي شرائح اللحم على يد الشيف برايان في مطعم «ذا هايد» في فندق جميرا القصر، ويمكن لأفراد العائلة الاستمتاع بقضاء وقت مفعم بالبهجة في حديقة الألعاب المائية وايلد وادي.

ولا داعي لقلق الضيوف الذين يرغبون في الحصول على أفكار متميزة للسفر لقضاء عطلتهم الصيفية في أوروبا، فسيلبي العرض الترويجي «90 Ways to Summer» احتياجاتهم على اختلاف أذواقهم، بدءا من النزهات الخلوية في هايد بارك التي أعدها خصيصا فندق جروفنر هاوس سويتس في لندن، ومرورا بتجربة التسوق العصري في كبرى متاجر الأزياء من خلال فندق بيرا بالاس في اسطنبول، وجولة بطائرة مروحية لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة في جميرا بورت سولر في مايوركا، وصولا إلى تجربة احتساء الشاي التقليدية ما بعد الظهيرة على الطريقة الإنجليزية في جميرا كارلتون تاور في لندن.